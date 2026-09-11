Descarriló un tren en Francia y hay más de 40 heridos: una joven de 18 años está grave

En paralelo, el prefecto de Seine-Maritime activó un centro operativo departamental y puso en marcha el llamado plan ORSEC, diseñado para emergencias con un alto número de víctimas. La SNCF también desplegó equipos en la zona y pidió a la población evitar el área para permitir el paso de las unidades de rescate.

Louis, un joven de 24 años que viajaba en el tren, relató a medios locales que todo comenzó con sacudidas que parecían normales, pero que en cuestión de segundos se volvieron mucho más violentas; dijo que las ventanas del vagón delantero estallaron parcialmente y que piedras de la vía entraron volando al interior. "Todavía estoy temblando", aseguró.