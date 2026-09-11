Descarriló un tren en Francia y hay más de 40 heridos: una joven de 18 años está grave
El incidente involucró un convoy del tren regional que opera la ruta entre las ciudades de Ruan y Caen, en el norte del país galo. Los detalles.
Al menos 44 personas con heridas de diversa consideración, incluida una mujer en grave estado que debió ser evacuada de emergencia, dejó como saldo el descarrilamiento de un convoy del tren regional que opera la ruta entre las ciudades de Ruan y Caen, en el norte de Francia.
En la formación siniestrada iban 186 pasajeros, según se informó oficialmente, y el hecho ocurrió a las 19.45 de este viernes (hora local) en el departamento de Seine-Maritime, entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, cerca de la comuna de Cléon.
Investigan las causas del descarrilamiento de tren en Francia
En el marco de las investigaciones en curso para determinar las causas del suceso, las "pruebas de detección" de sustancias prohibidas realizadas al conductor del tren dieron "todas negativas", precisó mediante un comunicado el fiscal de Ruan, Sébastien Gallois.
"Junto con el prefecto, quien se dirige a la escena y coordina la movilización de los servicios de emergencia, y con los equipos de la SNCF (empresa estatal de transporte ferroviario francesa, ndlr), estamos monitoreando de cerca la situación", dijo previamente en redes sociales el ministro de Transporte, Philippe Tabarot.
"La prioridad es atender a los pasajeros y entonces restaurar las condiciones del tráfico", se señaló desde la empresa estatal SNCF, haciendo hincapié en “las causas de las lesiones graves" de la mujer de 18 años que debió ser derivada de urgencia a un nosocomio cercano.
En paralelo, el prefecto de Seine-Maritime activó un centro operativo departamental y puso en marcha el llamado plan ORSEC, diseñado para emergencias con un alto número de víctimas. La SNCF también desplegó equipos en la zona y pidió a la población evitar el área para permitir el paso de las unidades de rescate.
Louis, un joven de 24 años que viajaba en el tren, relató a medios locales que todo comenzó con sacudidas que parecían normales, pero que en cuestión de segundos se volvieron mucho más violentas; dijo que las ventanas del vagón delantero estallaron parcialmente y que piedras de la vía entraron volando al interior. "Todavía estoy temblando", aseguró.
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