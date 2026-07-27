Un ministro de Lula da Silva llamó "payaso" a Javier Milei y crece la tensión con Brasil

"Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza", espetó Javier Milei, durante cuyo mandato cerraron más de 26 mil empresas con la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.

La respuesta de Brasilia

Como primera respuesta a los agravios de Javier Milei, la Administración de Lula da Silva convocó a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, para que retornase al país. El diplomático aún no tiene fecha de regreso a su despacho en la calle Libertad.

Julio Bitelli, embajador de Brasil en la Argentina. (Foto gentileza: NA)

Mientras tanto, Javier Milei se mostró satisfecho con los triunfos electorales de los candidatos de derecha en Perú (Keiko Fujimori) y Colombia (Abelardo de la Espriella), y ya tiene pautado asistir a sus respectivas ceremonias de asunción.