Un ministro de Lula da Silva llamó "payaso" a Javier Milei y crece la tensión con Brasil
El presidente Javier Milei eligió dinamitar la relación diplomática entre Argentina y su mayor socio comercial regional, Brasil, metiéndose en su política.
El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, tildó esta semana de "payaso" a Javier Milei, a propósito de las declaraciones del mandatario argentino sobre el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y su consiguiente apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro.
"El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta", sentenció Durigan en declaraciones a Rádio Jornal reproducidas por el diario O Globo.
Mientras el Gobierno de argentina sigue firme en no disculparse por tratar de "ladrón" a Lula Da Silva, Durigan señaló que "no se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica".
Javier Milei hizo un viaje relámpago a Brasil el sábado pasado para participar de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro en San Pablo, e intentó visitar al expresidente carioca, hoy recluido en Brasilia con prisión domiciliaria cumpliendo una pena por intento de golpe de Estado contra Lula Da Silva.
Al no poder encontrarse con su amigo, Milei lanzó graznidos de descontento contra el juez que lo impidió y en un discurso de 25 minutos se encargó de dinamitar las relaciones con Brasil al defenestrar a su actual mandatario, a quien trató de "ladrón", "presidiario" (dado que Lula Da Silva estuvo preso en una causa por corrupción que fue anulada) y "zurdo".
"Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza", espetó Javier Milei, durante cuyo mandato cerraron más de 26 mil empresas con la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.
La respuesta de Brasilia
Como primera respuesta a los agravios de Javier Milei, la Administración de Lula da Silva convocó a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, para que retornase al país. El diplomático aún no tiene fecha de regreso a su despacho en la calle Libertad.
Mientras tanto, Javier Milei se mostró satisfecho con los triunfos electorales de los candidatos de derecha en Perú (Keiko Fujimori) y Colombia (Abelardo de la Espriella), y ya tiene pautado asistir a sus respectivas ceremonias de asunción.
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