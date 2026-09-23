Mientras Javier Milei destruye empleos, el "comunista" Lula alcanzó un récord de personas ocupadas en Brasil

Javier Milei junto a Luis Caputo.

La cantidad de personas ocupadas aumentó en 774 mil respecto al trimestre anterior, equivalente a un crecimiento del 0,8 por ciento, y alcanzó el mayor nivel registrado por la encuesta.

El avance de la ocupación estuvo encabezado por la construcción, que incorporó a 306 mil nuevos trabajadores, un crecimiento del 4,1 por ciento, y la industria, que aumentó en 265 mil personas, un 2 por ciento más.

La informalidad, sin embargo, mostró un ligero aumento y alcanzó al 37,5 por ciento de la población ocupada, frente al 37,3 por ciento del trimestre anterior, y en términos absolutos, los trabajadores informales sumaron unos 38,8 millones.

La debacle del modelo de Javier Milei

Un panorama diametralmente distinto presentan las estadísticas argentinas merced de las polpiticas impulsadas por el tándem Milei - Caputo.

De acuerdo con el CEPA sobre la base de datos oficiales, desde el inicio de la gestión libertaria hay más de 30 mil empresas menos (una contracción del 6,1 por ciento sobre el total del universo, el cual se redujo de 512.357 empleadores declarados en noviembre de 2023 a 481.015 empresas en junio de 2026) y se pedieron más de 434 mil puestos de trabajo formales.

“Van 13 meses de caída consecutivas del empleo asalariado registrado privado; es un récord la cantidad de meses ininterrumpidos desde el inicio de la serie SIPA (2009)”, advirtió el economista Santiago Battista.

La masa ocupacional formal disminuyó 4,4 por ciento, pasando de 9.857.173 empleos registrados al inicio del período evaluado a 9.423.047 puestos en junio de 2026. Al igual que en la serie empresarial, el sexto mes del año mostró una contracción mensual de 22.513 empleos formales menos respecto a mayo.

De acuerdo con Battista, en el último año se perdieron 11mil empleos por mes. Desde que gobierna Milei, “la industria perdió 88.496 puestos (-7,4 por ciento). Lleva 20 meses seguidos de caída y está en su nivel más bajo desde 2021. La construcción perdió 62.700. Entre industria y construcción explican el 61 por ciento de la pérdida total. De las 14 actividades económicas, 11 destruyeron empleos”, detalló Battista en X.

Esta La destrucción del entramado productivo del país es producto de las políticas económicas de ajuste fiscal y desregulación imlementadas desde el 10 de diciembre de 2023. Entre las principales causas de la retracción se destacan la contracción de la demanda interna, fruto de la pérdida del poder adquisitivo salarial; el incremento sostenido en las tarifas de los servicios públicos e insumos básicos, el encarecimiento de la estructura general de costos fijos en dólares y el debilitamiento de los esquemas de protección o fomento a la producción nacional frente a la competencia exterior que está viviendo el viento de cola de la apertura indiscriminada.