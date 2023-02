Caso Madeleine McCann: por qué la Scotland Yard descree la versión de la joven polaca

Se pueden observar casi medio centenar de publicaciones en las que la mujer de 21 años compara sus rasgos físicos tanto con los de la niña pequeña, como con los de sus padres. La forma de los ojos y la sonrisa de Madeleine, así como demás rasgos faciales de los progenitores de la menor, fueron publicados y comparados por esta mujer.

“He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann. No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Cuando he tenido conversaciones con ellos, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema”, reveló la joven al medio Daily Star.

Por qué la Scotland Yard no cree en la versión de la joven polaca que dice ser Madeleine McCann

A pesar del revuelo que generó esta aparición, la Scotland Yard (Policía Metropolitana de Londres) sostuvo que tiene motivos para no creer en el testimonio de esta chica y por ello, no realizar ningún análisis de muestras de ADN.

La versión de los agentes de los policías británicos, de la que se hizo eco el programa Ya es mediodía de Telecinco, señala que Madeleine McCan murió el mismo día de su desaparición, y que ahora tendría 19 años en caso de seguir viva.