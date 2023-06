Caso Madeleine McCann: revelan cartas que el principal sospechoso escribió en la cárcel

“No podés imaginarte cómo es cuando el mundo entero cree que sos un asesino de niños, y no lo sos”, detalló en el texto, haciendo referencia a la “evidencia concreta” que dicen tener las autoridades, la cual indicaría que Maddie está muerta.

Qué dicen las cartas del principal sospechoso por la desaparición de Maddie

Caso Madeleine McCann cartas



Con estas cartas, el objetivo de Brueckner sería alejarse de las acusaciones que lo sindican como el presunto responsable de la desaparición de la niña.

El hombre aseguró que nunca habrá un juicio ya que “no hay ni la más mínima evidencia”. “Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio”, insistió.

“Los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados, y contienen mucho material que confirma mi inocencia”, agregó.

“La tortura por la que estoy pasando es la mejor evidencia que puedo tener. Si alguien me hubiera dicho cosas así antes, habría dicho: ‘No, no te creo’. Esto es Alemania y no Paquistán. No puedo decir el tratamiento real que recibo porque no tengo las palabras adecuadas para describirlo. Por supuesto, todo esto sucede por orden de la BKA (policía criminal alemana)”, concluyó otra de las cartas que se publicaron con suma precaución debido a sus palabras violentas y de contenido sexual.

De momento el equipo de investigadores no emitió comunicado alguno, pero según indicó la prensa, se retiraron de la zona bolsas con diferentes objetos.

El alemán se encuentra en prisión por haber violado a una mujer de 72 años en el mismo momento y lugar en el que ocurrió lo de Maddie y es el sospechoso número uno en lo que los fiscales alemanes consideran “un asesinato”.

Además, se enfrenta a un proceso judicial por presuntamente haber violado a otras tres mujeres adultas en Portugal y por exponerse indecentemente a dos niñas de 10 y 11 años.