Se cumplen 15 años de la desaparición de Madeleine McCann: el reclamo de los padres

No hay lugar en el mundo donde no se haya publicado la foto de Madeleine McCann. Su carita mirando directamente a la cámara ha traspasado la barrera del tiempo, pese a que su rostro ahora sería el de una jovencita de casi 19 años. En el imaginario colectivo, siempre será la niña de 3 años que se desvaneció una noche para ya no regresar.