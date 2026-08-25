Trabajó cinco años como recolector de basura para pagar la universidad y se recibió de abogado a los 21

Allí lo esperaba su novia, su familia y, de manera muy especial, sus compañeros de ruta, quienes lo recibieron con un festejo espontáneo y emotivo en el mismo lugar donde compartieron años de esfuerzo compartido.

"Una graduación es el resultado del esfuerzo, constancia y disciplina que se ha puesto en el objetivo de terminar mi carrera; sin duda es un momento muy especial que no debe pasar desapercibido", expresó Hernández Chávez en sus redes sociales, donde compartió las imágenes que no tardaron en volverse virales.

En su mensaje, el joven agradeció profundamente a Dios, a sus padres, hermanas, amigos y a quienes lo acompañaron en las madrugadas más duras.

Un ejemplo de superación que recorrió el continente

Lejos de renegar de su labor diaria, el flamante abogado continuó vinculado a la recolección de basura mientras proyecta sus primeros pasos en el ámbito de la justicia y el ejercicio profesional de la abogacía.

Con la difusión de su historia, José Israel buscó dejar un mensaje claro para otros estudiantes que atraviesan dificultades económicas similares: demostrar que el trabajo manual y la educación superior pueden converger en una misma historia de dignidad, convirtiendo el sacrificio cotidiano en el mayor de los orguyos.