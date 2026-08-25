Trabajó cinco años como recolector de basura para pagar la universidad y se recibió de abogado a los 21
Durante años combinó jornadas interminables de trabajo con sus estudios. Su emotivo festejo vestido de toga sobre el vehículo municipal conmovió a las redes.
Hay historias que trascienden las fronteras y se convierten en símbolos universales de perseverancia. La de José Israel Hernández Chávez, un joven de 21 años oriundo de la ciudad mexicana de Matamoros, recorrió América Latina tras dar a conocer una postal tan conmovedora como genuina.
El joven mexicano decidió celebrar su flamante título de abogado posando con su toga, su birrete y el diploma en mano sobre el camión recolector de residuos en el que trabajó durante toda su carrera.
Durante cinco años, la rutina del joven no conoció de descansos ni feriados sencillos. Su jornada diaria comenzaba temprano por la mañana y se extendía muchas veces hasta la medianoche, dividiendo su tiempo entre las aulas universitarias y las calles del Departamento de Limpieza Pública local, donde se desempeñaba como recolector —un oficio conocido en la zona como "fajinero"—.
Soportando lluvias, vientos intensos y sol agobiante, ese trabajo no fue un empleo ocasional, sino el motor financiero indispensable para pagar cada uno de los semestres de su formación superior.
La celebración del abogado en el corralón y el orgullo compartido
Lejos de ocultar sus orígenes o el esfuerzo que demandó alcanzar la meta, al terminar el acto de colación el nuevo letrado decidió no pasar por su casa. Con el título oficial en alto y vistiendo la indumentaria académica, se dirigió directamente al depósito municipal.
Allí lo esperaba su novia, su familia y, de manera muy especial, sus compañeros de ruta, quienes lo recibieron con un festejo espontáneo y emotivo en el mismo lugar donde compartieron años de esfuerzo compartido.
"Una graduación es el resultado del esfuerzo, constancia y disciplina que se ha puesto en el objetivo de terminar mi carrera; sin duda es un momento muy especial que no debe pasar desapercibido", expresó Hernández Chávez en sus redes sociales, donde compartió las imágenes que no tardaron en volverse virales.
En su mensaje, el joven agradeció profundamente a Dios, a sus padres, hermanas, amigos y a quienes lo acompañaron en las madrugadas más duras.
Un ejemplo de superación que recorrió el continente
Lejos de renegar de su labor diaria, el flamante abogado continuó vinculado a la recolección de basura mientras proyecta sus primeros pasos en el ámbito de la justicia y el ejercicio profesional de la abogacía.
Con la difusión de su historia, José Israel buscó dejar un mensaje claro para otros estudiantes que atraviesan dificultades económicas similares: demostrar que el trabajo manual y la educación superior pueden converger en una misma historia de dignidad, convirtiendo el sacrificio cotidiano en el mayor de los orguyos.
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