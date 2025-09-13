Vuelven a negar la excarcelación del asesino de John Lennon: cuál fue la razón detrás de su ataque al beatle

Además, confesó que Lennon no era su único objetivo. Reconoció que el músico integraba una lista de posibles víctimas en la que también figuraban políticos y celebridades, entre ellos el entonces recién electo presidente Ronald Reagan y la actriz Elizabeth Taylor.

Los motivos del tribunal para rechazar la libertad de Chapman

La Justicia estadounidense volvió a rechazar el pedido de libertad condicional de Mark David Chapman, en lo que representó su décimocuarto intento. Como en ocasiones anteriores, los jueces remarcaron la gravedad del asesinato de John Lennon y el fuerte impacto que su muerte provocó a nivel social. Además, consideraron un factor de seguridad pública: la posibilidad de que fanáticos del músico intentaran vengarse de Chapman si recuperaba la libertad.

En esta decisión, también influyó de manera decisiva la voz de Yoko Ono. Desde hace más de 40 años, la artista manifiesta su oposición a cualquier salida anticipada, señalando que el recuerdo de aquella noche sigue siendo un peso en su vida y que la liberación del asesino representaría una amenaza constante.

Por más que Chapman haya pedido perdón en reiteradas ocasiones y dirigido sus disculpas directamente a Ono, la justicia no ha variado su postura. Con 44 años de encierro a cuestas, todo indica que continuará en prisión. Tanto para las autoridades como para gran parte de la sociedad, su arrepentimiento resulta tardío e insuficiente ante la magnitud del daño ocasionado.

La huella del crimen frente al Dakota aún atraviesa la historia contemporánea y, especialmente, la de Estados Unidos, un país donde los atentados contra figuras públicas se repiten con inquietante frecuencia.