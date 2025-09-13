Al menos 25 personas resultaron heridas tras la explosión de un edificio en Madrid
El estallido de este sábado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas afectó a un local reconvertido en vivienda, al edificio ubicado sobre él y a un bar.
Al menos 25 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, como saldo de una explosión de gas registrada este sábado en un edificio de Madrid, ubicado específicamente en el distrito de Puente de Vallecas.
La detonación que hizo temblar a gran parte de la capital española ocurrió a las 15 (hora local) en la calle de Manuel Maroto al 3, afectando a un local comercial reconvertido en vivienda, al edificio ubicado sobre él y al bar Mis Tesoros, lindero al lugar donde se produjo la fuerte deflagración.
El jefe del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín de la Bárcena, confirmó que se trató de una explosión debida a un escape de gas, sin que se sepa aun la causa o el origen preciso de las misma.
En tanto, el edificio fue desalojado mientras los bomberos continúan con las tareas de retirar los escombros a mano, dado que la inestabilidad del edificio hace peligroso el uso de maquinaria. Hasta el momento, fueron rescatadas cuatro personas de entre las ruinas.
Según informaron medios españoles, en el lugar residían 11 familias: tres por planta, la pareja del local que estalló y otra familia que habitaba en una vivienda que se había levantado en el patio interior del inmueble.
La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, dijo que es probable que los vecinos afectados tengan que ser alojados durante varios días en locaciones de emergencia, ya que “ha habido importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la primera” del edificio donde vivían.
Por su parte, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, brindó a través de las redes sociales su “apoyo” a los heridos y sus familias, precisando que “nuestros equipos de emergencia trabajan sin descanso con 18 dotaciones de Bomberos de Madrid, incluida la unidad canina, y el apoyo aéreo de la Policía de Madrid con drones”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario