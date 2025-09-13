Al menos 25 personas resultaron heridas tras la explosión de un edificio en Madrid

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, dijo que es probable que los vecinos afectados tengan que ser alojados durante varios días en locaciones de emergencia, ya que “ha habido importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la primera” del edificio donde vivían.

Por su parte, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, brindó a través de las redes sociales su “apoyo” a los heridos y sus familias, precisando que “nuestros equipos de emergencia trabajan sin descanso con 18 dotaciones de Bomberos de Madrid, incluida la unidad canina, y el apoyo aéreo de la Policía de Madrid con drones”.

explosión bar madrid