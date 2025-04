Masivas protestas en los Estados Unidos contra el ajuste de Donald Trump y Elon Musk

Con Washington como centro neurálgico del país y de las movilizaciones, estas se replicaron en los 50 estados del país, incluyendo las ciudades más importantes, como Nueva York, Boston, Chicago, Providence, Concord, New Hampshire y Nueva Inglaterra, entre muchas otras.

En la capital estadounidense, la concentración se llevó a cabo en el National Mall, donde los manifestantes criticaron las medidas del gobierno trumpista que implican despedir a miles de trabajadores federales, cerrar oficinas de la Seguro Social, eliminar agencias enteras, deportar inmigrantes, reducir las protecciones para las personas transgénero y recortar la financiación federal para programas de salud.

Kelley Robinson, presidenta de Human Rights Campaign, aseguró en Washington “los ataques que estamos viendo no son solo políticos. Son personales, amigos. Están tratando de prohibir nuestros libros, están recortando la financiación para la prevención del VIH, están criminalizando a nuestros médicos, nuestros maestros, nuestras familias y nuestras vidas”.

“Estos son los Estados Unidos de Donald Trump y no los quiero. No queremos estos Estados Unidos. Queremos los Estados Unidos que merecemos, donde la dignidad, la seguridad y la libertad pertenezcan no a algunos de nosotros, sino a todos nosotros”, completó la activista.

En Boston, cientos de personas marcharon con pancartas en las que se leían consignas como “No al autoritarismo” y “Basta de cleptocracia”, en una jornada calificada por los organizadores como un “Día Nacional de Acción”.

Por su parte, el senador Bernie Sanders celebró la masividad de la protesta al advertir en redes sociales que “no permitiremos que los multimillonarios obtengan enormes exenciones fiscales mientras se recortan Medicaid y otros programas. Y vamos a ganar”.

