Axel Kicillof: "Lo que hay que cambiar no son los nombres propios, es este rumbo económico"
El gobernador bonaerense pidió cambiar el rumbo y criticó a quienes buscan reemplazar nombres sin modificar las políticas.
Axel Kicillof sostuvo este viernes que el modelo económico de Javier Milei se encuentra “agotado” y advirtió que reemplazar a sus responsables no basta si se conservan las mismas políticas. Al cerrar el Congreso Productivo del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobernador bonaerense también afirmó que el desarrollo porteño no puede concebirse “de manera aislada”, sino como componente de un “proyecto federal” que incluya “la integración” con el Conurbano y el resto de las provincias.
"Lo que hay que cambiar no son los nombres propios, es este rumbo económico. No caigamos en la trampa de lavarle la cara a un modelo que solo genera exclusión y hambre, sin importar quién lo lleve adelante. Hay otro camino, otro país posible, aunque nos quieran convencer de lo contrario", sostuvo el gobernador.
En el Teatro Astros, acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, Kicillof combinó un severo balance de la economía nacional: “El fracaso es el plan. Este plan económico, este programa está agotado. Y no hay que buscar un sustituto, hay que cambiar el programa económico, hay que cambiar el rumbo del país”.
Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026: hay tres feriados seguidos en Buenos Aires al cierre de octubre
La firma de Carlos Bianco -ministro de Gobierno de Kicillof- otorgó tres nuevos feriados antes de que finalice el mes. Enterate dónde.
Mediante la Resolución 467/2026, la gestión provincial de Axel Kicillof formalizó el esquema de feriados correspondientes a octubre. La medida establece un asueto que exceptúa de sus funciones a los trabajadores estatales y bancarios bonaerenses, mientras que para la industria y el comercio privado su adopción queda como optativa.
Esta medida beneficia de forma directa a los partidos de Suipacha, Marcos Paz, Alberti y Leandro N. Alem, que gozarán de un feriado municipal el lunes 26 de octubre, martes 27 y miércoles 28, respectivamente. De este modo, la población de dichos municipios podrá disfrutar de un descanso extra.
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