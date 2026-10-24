Axel Kicillof: "Lo que hay que cambiar no son los nombres propios, es este rumbo económico"

Axel Kicillof sostuvo este viernes que el modelo económico de Javier Milei se encuentra “agotado” y advirtió que reemplazar a sus responsables no basta si se conservan las mismas políticas. Al cerrar el Congreso Productivo del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobernador bonaerense también afirmó que el desarrollo porteño no puede concebirse “de manera aislada”, sino como componente de un “proyecto federal” que incluya “la integración” con el Conurbano y el resto de las provincias.