El aterrador mensaje que un taxista lleva en el tablero de su auto

Embed Quiero compartir que ya presenté una queja formal. El taxi lo abordé en avenida Ticomán, cerca de Indios Verdes, CDMX. Y sí, la cultura de violación existe, y no hacer nada en torno a ella, nos hace cómplices y parte del problema. https://t.co/FXXEHN8UDj — Michelle Judd (@Cronopiojudd) August 26, 2022

“Hace rato abordé un taxi y leí esto: `Te duermes y te cojo´. No cabe duda que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita. Le pedí al sujeto que me bajara y no quería, hasta que no le tomé la fotografía no me bajó”, compartió en Twitter.

Miles de usuarios repudiaron la situación, mientras que otros intentaron justificarlo como “humor negro” e incluso defendieron al conductor. Algunas de las frases fueron: “No creo que puedas denunciar a alguien por una calcomanía (…) Es de pésimo gusto, sí, pero no está infringiendo ninguna ley”, “¿Están de acuerdo que puede ser una frase de cualquier canción de Bad Bunny o de Becky G?” y “Señoras, el mensaje habla de la muerte. Si el chófer se duerme la muerte lo coje. Desgraciadamente esos dichos no son conocidos popularmente, pero si los saben los choferes de oficio, traileros, camioneros”.

Embed Leo los comentarios de lo que compartí para que identifiquemos la cara de un agresor y no me la creo… lo que vi y sentí fue cultura de violación. ¿En dónde no la ven? — Michelle Judd (@Cronopiojudd) August 26, 2022

Judd marcó con sorpresa recibir tantos mensajes apoyando al hombre y reflexionó: "Leo los comentarios de lo que compartí para que identifiquemos la cara de un agresor y no me la creo… lo que vi y sentí fue cultura de violación. ¿En dónde no la ven?".