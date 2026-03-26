La eutanasia de Noelia Castillo: mentiras, ataques y la moral religiosa en su contra

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Otro punto que fue altamente cuestionado es el hecho de que se considere a Noelia como “la primera persona en recibir la eutanasia por depresión en España”. Los informes psiquiátricos a los que accedió el mencionado diario español avalan que la joven padece "síntomas depresivos de forma crónica” y un “trastorno de adaptación con síntomas de ansiedad y de depresión”.

La propia Noelia habló sobre su depresión y dejó en claro que no fue el motivo por el cual la Justicia española le concedió la eutanasia, sino los padecimientos que le provocó la paraplejia.

Su solicitud para recibir la eutanasia fue autorizada en julio de 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña al considerar que la joven tenía “una situación clínica no recuperable” que le producía “una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante” con incidencia en su autonomía y en sus actividades diarias. Es decir, cumplía con los requisitos establecidos en la ley.

Noelia Castillo

En los incontables intentos por impedir su decisión, su padre, Gerónimo Castillo, con el respaldo jurídico de la organización ultracatólica y conservadora Abogados Cristianos, apuntó a que Noelia no estaba capacitada para decidir por sus propios medios. Esto fue desmentido por psiquiatras, neuropsicólogos y psicólogos.

Si bien Noelia tiene un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y trastorno límite de la personalidad, los especialistas acreditaron que “puede entender la gravedad de la medida que solicita y, por tanto, actuar en cuenta propia”.

“No estoy en la cama postrada, me ducho y me maquillo solita”, expresó Noelia en la entrevista y aclaró: “Dormir se me hace muy difícil, aparte de que tengo dolor de espalda y también de piernas”. Sus declaraciones llevaron a que muchos usuarios en redes sociales alegaran que la joven “no está tan mal” de salud y minimizaran su dolor.

Las dolencias y secuelas de su paraplejia incluyen: lesión medular completa nivel L3, alteración sensitiva por debajo del nivel de la lesión, dolor neuropático, intestino con incontinencia fecal, vejiga que precisa sondas cada seis horas y dependencia funcional asociada a los déficits, que implica “desplazamiento con silla de ruedas que puede propulsar con entornos adaptados”, además de “una capacidad de marcha precaria por interiores adaptados con caminadores y férulas”.

Noelia Castillo acordó recibir la eutanasia este jueves 26 de marzo. Según trascendió, será a las 18 en la Residencia Sant Camil, ubicada en la localidad de Sant Pere de Ribes, Barcelona.