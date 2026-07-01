Terremotos en Venezuela: confirman 2295 muertes y declaran siete días de duelo nacional

La actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles un período de duelo nacional de siete días porque "Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos".

"Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas. En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete (7) días, a partir de las 6 pm de hoy", anunció.

La mandataria señaló además que "en estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos".

Lucas junto a su mamá, Blanca Martínez

Mientras tanto, sigue la búsqueda de Lucas Gámez, el nene argentino de 8 años desaparecido en el terremoto en Venezuela.

La madre del nene, Blancalida Martínez Coronado, pidió casi al borde del llanto que continúe la cadena de oración por su hijo.

“Sé que siempre les pido lo mismo, pero para mí es muy importante, porque la oración de mucha gente que se ha conectado con Lucas, increíblemente sin conocerlo, es lo que nos ha mantenido con fuerza y con serenidad a su papá, a mí y a todos los que estamos en este proceso de la búsqueda”, expresó.