Terremotos en Venezuela: confirman 2295 muertes y declaran siete días de duelo nacional
El Gobierno de Venezuela informó también que hay más de 11.000 heridos. Este miércoles se cumplió una semana desde los terremotos y sigue el duelo nacional.
El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que 2295 personas murieron como consecuencia directa de los dos terremotos de más de 7 grados que sacudieron el norte del país hace una semana.
Rodríguez también detalló que la cantidad de heridos aumentó a 11.267, lo que indica un aumento notable cuando hace apenas un día la cifra oficial era de 10.571 víctimas no fatales.
Equipos de rescate de México, España y Argentina, entre otros países, se sumaron a las autoridades de Venezuela no sólo para sacar de los escombros a sobrevivientes sino también para contener la crisis sanitaria posterior a los terremotos del 24 de junio.
Durante las tareas también se recuperaron numerosos cuerpos que deben ser identificados.
Mientras tanto, los venezolanos buscan a 40.091 personas perdidas a través de la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, que ya logró ubicar a 15.739 víctimas con sus familias.
La actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles un período de duelo nacional de siete días porque "Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos".
"Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas. En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete (7) días, a partir de las 6 pm de hoy", anunció.
La mandataria señaló además que "en estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos".
Mientras tanto, sigue la búsqueda de Lucas Gámez, el nene argentino de 8 años desaparecido en el terremoto en Venezuela.
La madre del nene, Blancalida Martínez Coronado, pidió casi al borde del llanto que continúe la cadena de oración por su hijo.
“Sé que siempre les pido lo mismo, pero para mí es muy importante, porque la oración de mucha gente que se ha conectado con Lucas, increíblemente sin conocerlo, es lo que nos ha mantenido con fuerza y con serenidad a su papá, a mí y a todos los que estamos en este proceso de la búsqueda”, expresó.
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