Terremotos en Venezuela: encontraron los cuerpos de una exreina de belleza y su pareja
Skarlent Rodríguez y José Castro estaban juntos cuando se desplomó el edificio en el que los sorprendió el terremoto de más de 7 grados de intensidad.
Después de casi una semana de búsqueda los rescatistas localizaron los cuerpos de la exreina de belleza Skarlent Rodríguez y su novio, José Castro, entre los escombros de un edificio de La Guaira, el estado de Venezuela que más fue afectado por los terremotos.
La noticia fue confirmada el lunes de esta semana por la familia de la modelo, que publicaron un sentido mensaje de agradecimiento a quienes buscaron a la pareja y remarcaron que fueron hallados "sin vida... uno al lado del otro, juntos hasta el final".
Skarlent, de 23 años, había saltado a la fama al coronarse Miss Grand Orlando 2025, lo que la habilitó a competir por el título de Miss Grand Florida. Aunque no ganó el segundo certamen, la modelo reconvirtió su carrera como influencer de maquillaje, moda y belleza.
Tras volver a vivir a Venezuela, la joven se había radicado en La Guaira con su pareja, también de 23 años, con quien compartía un departamento en Catia La Mar, en el estado de La Guaira. Su hogar resultó ser uno de los cientos de edificios que se vinieron abajo el miércoles 24 de junio con el primer terremoto, que fue de 7,2 en la escala sismológica de magnitud de momento.
El segundo terremoto, que fue de 7,5 en la escala sismológica de magnitud de momento, sucedió apenas 39 segundos después del primero y terminó de sellar la suerte de miles de personas en el norte de Venezuela.
La actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que el país mantendrá un duelo nacional de siete días en conmemoración y homenaje a las más de 2.295 víctimas fatales de los terremotos.
Mientras tanto, rescatistas locales y de otros países siguen con las tareas de búsqueda entre los escombros, quizás con la esperanza de encontrar sobrevivientes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario