Terremotos en Venezuela: encontraron los cuerpos de una exreina de belleza y su pareja

La actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que el país mantendrá un duelo nacional de siete días en conmemoración y homenaje a las más de 2.295 víctimas fatales de los terremotos.

Mientras tanto, rescatistas locales y de otros países siguen con las tareas de búsqueda entre los escombros, quizás con la esperanza de encontrar sobrevivientes.