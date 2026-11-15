Multa millonaria: Italia sancionó a Meta por acceder sin permiso a fotos y videos de usuarios
Facebook recolectaba fotos y videos de 20 millones de usuarios mediante un permiso genérico y predeterminado. Por eso le cayó una sanción en Italia.
La Autoridad de Protección de Datos de Italia —conocida como el Garante— impuso a Meta una sanción de 805 millones de euros, cifra que ronda los 887 millones de dólares, tras comprobar que la compañía accedía de manera irregular a imágenes y videos de usuarios en dispositivos Android.
El organismo regulador comunicó la medida en las últimas horas y centró su investigación en la función de Facebook llamada "Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook", operativa desde 2023. Según el Garante, la aplicación ingresaba a las galerías personales de aproximadamente 20 millones de usuarios en ese país valiéndose de un permiso genérico y predeterminado que no aclaraba de forma explícita que los archivos multimedia serían analizados para sugerir publicaciones.
La autoridad italiana concluyó que Meta vulneró la normativa de protección de datos al no obtener un consentimiento explícito, informado y específico para esa finalidad.
Junto con la multa económica —que equivale a cerca del 0,47% de los ingresos globales de la tecnológica—, la resolución otorga a la empresa un plazo de 60 días para desactivar la función por defecto y exigir una autorización independiente a los usuarios antes de acceder al contenido de sus dispositivos.
De forma paralela, el regulador europeo dejó abierta la posibilidad de nuevas investigaciones sobre herramientas recientes de procesamiento de galerías basadas en la nube, lo que intensifica el cerco normativo sobre las prácticas de recolección de datos de las grandes empresas tecnológicas.
The Economist: por qué deberías esperar una falla de la inteligencia artificial
El prestigioso semanario británico The Economist publicó este sábado un inquietante artículo sobre la inteligencia artificial que se centra en el riesgo de una burbuja financiera y el impacto en el empleo.
El informe que da a conocer el semanario británico destaca que la inversión prevista en IA promediará el 3,6% del PIB de Estados Unidos entre 2025 y 2032 y que las diez empresas con mayor exposición a esta tecnología ya representan cerca del 40% del índice S&P 500, lo que genera alertas sobre una posible corrección financiera similar a la burbuja de las puntocom.
Según estimaciones publicadas por The Economist, la IA generó alrededor de un millón de nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos desde mediados de 2023, superando los 200.000 despidos atribuidos a la automatización, en tanto que el fuerte gasto en infraestructura impulsa principalmente la demanda en construcción, manufactura y servicios públicos.
a investigación compara las respuestas de distintos sistemas de IA frente a la Encuesta Mundial de Valores, que concluye que la postura de cada modelo refleja de manera directa los sesgos y las instrucciones posteriores al entrenamiento aplicadas por sus creadores.
Por último, la publicación británica señala que el desarrollo tecnológico actual depende de una competencia crítica por capacidad de procesamiento, acceso a chips especializados y disponibilidad de energía barata para centros de datos.
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