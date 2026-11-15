Multa millonaria: Italia sancionó a Meta por acceder sin permiso a fotos y videos de usuarios

The Economist: por qué deberías esperar una falla de la inteligencia artificial

El prestigioso semanario británico The Economist publicó este sábado un inquietante artículo sobre la inteligencia artificial que se centra en el riesgo de una burbuja financiera y el impacto en el empleo.

El informe que da a conocer el semanario británico destaca que la inversión prevista en IA promediará el 3,6% del PIB de Estados Unidos entre 2025 y 2032 y que las diez empresas con mayor exposición a esta tecnología ya representan cerca del 40% del índice S&P 500, lo que genera alertas sobre una posible corrección financiera similar a la burbuja de las puntocom.

Según estimaciones publicadas por The Economist, la IA generó alrededor de un millón de nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos desde mediados de 2023, superando los 200.000 despidos atribuidos a la automatización, en tanto que el fuerte gasto en infraestructura impulsa principalmente la demanda en construcción, manufactura y servicios públicos.

a investigación compara las respuestas de distintos sistemas de IA frente a la Encuesta Mundial de Valores, que concluye que la postura de cada modelo refleja de manera directa los sesgos y las instrucciones posteriores al entrenamiento aplicadas por sus creadores.

Por último, la publicación británica señala que el desarrollo tecnológico actual depende de una competencia crítica por capacidad de procesamiento, acceso a chips especializados y disponibilidad de energía barata para centros de datos.