Hallaron una tumba del Imperio Nuevo que podría aportar datos sobre el antiguo Egipto
Una misión arqueológica neerlandesa encontró un importante enterramiento en la necrópolis de Tebas, sobre la ribera occidental de Luxor.
Las investigaciones arqueológicas en Egipto continúan ofreciendo hallazgos de enorme relevancia para comprender la historia del antiguo mundo faraónico. En esta oportunidad, el Ministerio de Turismo y Antigüedades del país anunció el descubrimiento de una tumba que se remonta al período del Nuevo Reino, una de las etapas de mayor esplendor de la civilización egipcia.
El hallazgo se produjo en la ribera occidental de Luxor, una región considerada uno de los principales centros arqueológicos del planeta debido a la gran cantidad de templos, necrópolis y monumentos que alberga. La excavación fue realizada por una misión científica procedente de los Países Bajos que trabaja desde hace tiempo en la histórica Necrópolis de Tebas, escenario de numerosos descubrimientos en los últimos años.
Según se informó oficialmente mediante un comunicado, las primeras investigaciones permitieron identificar al propietario de la tumba gracias a varias inscripciones halladas en sus muros. De acuerdo con las autoridades, el personaje fue identificado como Paser, aunque los especialistas continúan analizando su identidad y el rol que habría desempeñado dentro de la administración egipcia.
El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Hisham Elleithy, explicó que los relieves y elementos arquitectónicos encontrados permiten ubicar cronológicamente la construcción durante el Nuevo Reino, período comprendido aproximadamente entre 1550 AC. y 1069 AC., una época caracterizada por la expansión territorial de Egipto y el gobierno de algunos de los faraones más famosos de la historia.
No obstante, los investigadores consideran que todavía queda un extenso trabajo por delante antes de establecer conclusiones definitivas sobre el sitio. Elleithy señaló que la misión llevará adelante un proceso integral de documentación y análisis para determinar quiénes fueron enterrados allí y reconstruir su historia dentro del contexto político, religioso y social de la época.
El objetivo principal consiste en comprender mejor el papel desempeñado por Paser y las demás personas vinculadas con la tumba, además de incorporar la información obtenida al conocimiento histórico existente sobre la necrópolis tebana.
Cómo es la estructura arquitectónica que hallaron en Egipto
Por su parte, Mohamed Abdel-Badie, responsable del Sector de Antigüedades Egipcias del Consejo Supremo de Antigüedades, brindó detalles sobre la estructura arquitectónica del descubrimiento y explicó que responde al modelo tradicional de las tumbas privadas construidas durante el Nuevo Reino.
El complejo está integrado por un amplio patio exterior, una capilla excavada en la roca con forma de T invertida y varias cámaras funerarias subterráneas destinadas a albergar los enterramientos.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los arqueólogos es el excelente estado de conservación del patio principal. Allí todavía puede observarse una mastaba construida con ladrillos de barro que conserva un nicho central destinado originalmente a colocar una estela funeraria. Además, una escalera acompañada por rampas conduce directamente hacia el acceso principal del recinto.
Las tareas de excavación también permitieron localizar parte de las decoraciones murales que identifican al propietario de la tumba. Si bien numerosos sectores permanecen cubiertos por una fina capa de escombros acumulados durante siglos, las áreas ya despejadas exhiben pinturas de notable calidad y un importante grado de preservación.
Las escenas descubiertas representan a Paser participando de ceremonias religiosas y ofreciendo tributos a distintas divinidades dentro de los santuarios. Otras imágenes lo muestran acompañado por su esposa frente a una tradicional mesa de ofrendas, una representación frecuente en el arte funerario del antiguo Egipto y vinculada con las creencias sobre la vida después de la muerte.
Los especialistas consideran que, a medida que avance el proceso de limpieza y documentación, podrían aparecer nuevas inscripciones capaces de aportar información adicional sobre el cargo que ocupó Paser, su familia y el contexto histórico en el que vivió.
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