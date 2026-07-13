Hallaron una tumba del Imperio Nuevo que podría aportar datos sobre el antiguo Egipto

El objetivo principal consiste en comprender mejor el papel desempeñado por Paser y las demás personas vinculadas con la tumba, además de incorporar la información obtenida al conocimiento histórico existente sobre la necrópolis tebana.

Cómo es la estructura arquitectónica que hallaron en Egipto

Por su parte, Mohamed Abdel-Badie, responsable del Sector de Antigüedades Egipcias del Consejo Supremo de Antigüedades, brindó detalles sobre la estructura arquitectónica del descubrimiento y explicó que responde al modelo tradicional de las tumbas privadas construidas durante el Nuevo Reino.

El complejo está integrado por un amplio patio exterior, una capilla excavada en la roca con forma de T invertida y varias cámaras funerarias subterráneas destinadas a albergar los enterramientos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los arqueólogos es el excelente estado de conservación del patio principal. Allí todavía puede observarse una mastaba construida con ladrillos de barro que conserva un nicho central destinado originalmente a colocar una estela funeraria. Además, una escalera acompañada por rampas conduce directamente hacia el acceso principal del recinto.

Las tareas de excavación también permitieron localizar parte de las decoraciones murales que identifican al propietario de la tumba. Si bien numerosos sectores permanecen cubiertos por una fina capa de escombros acumulados durante siglos, las áreas ya despejadas exhiben pinturas de notable calidad y un importante grado de preservación.

Las escenas descubiertas representan a Paser participando de ceremonias religiosas y ofreciendo tributos a distintas divinidades dentro de los santuarios. Otras imágenes lo muestran acompañado por su esposa frente a una tradicional mesa de ofrendas, una representación frecuente en el arte funerario del antiguo Egipto y vinculada con las creencias sobre la vida después de la muerte.

Los especialistas consideran que, a medida que avance el proceso de limpieza y documentación, podrían aparecer nuevas inscripciones capaces de aportar información adicional sobre el cargo que ocupó Paser, su familia y el contexto histórico en el que vivió.