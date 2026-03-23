Murió Leonid Radvinsky, el multimillonario dueño de OnlyFans

A pesar de que su dinero venía de la industria para adultos, era un gran entusiasta del software libre y donó millones a proyectos de programación (como el lenguaje Elixir) y a la investigación médica contra el cáncer.

Su muerte genera mucha incertidumbre para OnlyFans, ya que justo antes del deceso se rumoreaba que estaba en negociaciones para vender una parte mayoritaria de la empresa.