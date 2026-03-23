Murió Leonid Radvinsky, el multimillonario dueño de OnlyFans
El empresario y programador ucraniano-estadounidense batallaba contra el cáncer y vio el final de sus días a muy temprana edad.
En las últimas horas, trascendió el fallecimiento de Leonid Radvinsky, un empresario y programador ucraniano-estadounidense que se convirtió en una de las figuras más ricas y discretas del internet, especialmente, luego de convertirse en el dueño de OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos.
Tras una dura batalla contra el cáncer, el reconocido empresario murió este lunes 23 de marzo, con tan sólo 43 años. La noticia fue confirmada por la propia compañía a través de un comunicado, pidiendo privacidad para su familia, compuesta por su esposa Katie Chudnovsky y sus cuatro hijos.
Había nacido en Odesa, Ucrania, pero se había mudado a Chicago con su familia cuando era niño y allí se había graduado en Economía.
El fenómeno OnlyFans tras la llegada de Leonid Radvinsky
Su perfil siempre fue extremadamente bajo, pero su impacto financiero fue masivo: en 2018, le compró la plataforma OnlyFans a su fundador, Tim Stokely. Bajo su gestión, este famoso sitio pasó de ser un sitio pequeño a un fenómeno global que genera miles de millones de dólares al año.
Antes de OnlyFans, ya era un veterano en la industria. Fundó MyFreeCams, uno de los sitios de cámaras en vivo más grandes del mundo. Se estima que su patrimonio al momento de su muerte rondaba los 4.700 millones de dólares. Solo en los últimos años, se había pagado a sí mismo más de 1.800 millones de dólares en dividendos.
A pesar de que su dinero venía de la industria para adultos, era un gran entusiasta del software libre y donó millones a proyectos de programación (como el lenguaje Elixir) y a la investigación médica contra el cáncer.
Su muerte genera mucha incertidumbre para OnlyFans, ya que justo antes del deceso se rumoreaba que estaba en negociaciones para vender una parte mayoritaria de la empresa.
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