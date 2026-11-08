Ajuste de cuentas narco en Moreno: murió un bebé de 10 meses tras quedar en medio de un tiroteo

Policía de la provincia de Buenos Aires.

Investigan un presunto ajuste de cuentas narco

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un conflicto relacionado con la comercialización de drogas y buscan determinar cuál era el vínculo entre los atacantes y el hombre al que estaba dirigido el ataque, así como los motivos que desencadenaron el episodio.

Fuentes policiales confirmaron que los tres sospechosos ya fueron identificados y son intensamente buscados. Del operativo participan efectivos de la Comisaría Moreno 2ª de Trujui y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.