Ajuste de cuentas narco en Moreno: murió un bebé de 10 meses tras quedar en medio de un tiroteo
El ataque estaba dirigido contra un vecino de la familia, pero los disparos alcanzaron a tres personas que estaban en una casa lindera.
Un bebé de 10 meses murió tras quedar en medio de un tiroteo ocurrido en la localidad de Trujui, partido bonaerense de Moreno, durante un presunto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico que tenía como objetivo a un vecino.
El hecho ocurrió este sábado 7 de noviembre, cerca de las 21, en el barrio 1° de Marzo. Según informaron fuentes policiales, dos hombres y una mujer balearon la vivienda de un hombre con antecedentes penales.
Durante el ataque, varios disparos atravesaron las paredes de una construcción lindera e hirieron a sus tres ocupantes, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro de salud de la zona.
El bebé recibió un disparo en la espalda y debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones, pero murió pese a los esfuerzos del equipo médico. De acuerdo con Primer Plano Online, la herida comprometió la arteria femoral y la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas precisas del fallecimiento.
Además, una mujer sufrió una herida de arma de fuego en la ingle, mientras que una nena de 10 años fue alcanzada por un proyectil en el brazo izquierdo. Ambas permanecen fuera de peligro.
Investigan un presunto ajuste de cuentas narco
La principal hipótesis de los investigadores apunta a un conflicto relacionado con la comercialización de drogas y buscan determinar cuál era el vínculo entre los atacantes y el hombre al que estaba dirigido el ataque, así como los motivos que desencadenaron el episodio.
Fuentes policiales confirmaron que los tres sospechosos ya fueron identificados y son intensamente buscados. Del operativo participan efectivos de la Comisaría Moreno 2ª de Trujui y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez.
La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.
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