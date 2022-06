España en alerta por la disparada de la inflación: la nafta y el gasoil suben a niveles récord

La inflación no da tregua y se siente con fuerza en todo el mundo. La Argentina no escapa a ese fenómeno y se suma a la ya de por sí inercia inflacionaria que arrastra desde hace años. Pero para muchos otros países se trata de un fenómeno que no experimentaban desde hacía mucho tiempo. Tal es el caso de España por ejemplo donde este jueves el precio de la nafta y el gasoil quebró un nuevo récord histórico y quedó por encima de los 2 euros por litro.