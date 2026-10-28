Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Lula en Brasil y marcó diferencias con Javier Milei
La jefa del bloque libertario en el Senado defendió la legitimidad del voto popular y advirtió sobre los límites institucionales frente al silencio oficial del Gobierno.
En medio del silencio mantenido por la administración de Javier Milei frente al resultado electoral en el vecino país, la senadora Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y volvió a evidenciar profundas diferencias dentro del espacio oficialista al reivindicar la vigencia de la voluntad popular en las urnas.
A través de sus redes sociales, la legisladora sostuvo que la decisión de la ciudadanía debe respetarse por constituir el principio fundamental de cualquier sistema democrático. Si bien aclaró que existen marcadas discrepancias políticas con la nueva gestión brasileña, subrayó la necesidad de preservar los lazos históricos, los intereses estratégicos y las oportunidades de cooperación bilateral entre ambas naciones.
Cuestionamientos al rol judicial y advertencias institucionales
Además de validar el proceso electoral brasileño, el pronunciamiento de la dirigente incluyó una advertencia sobre el uso de la Justicia en la disputa política, haciendo alusión a la situación judicial que involucra a la oposición en ese país y señalando que las democracias no deben regirse por lógicas binarias donde el sector perdedor enfrente la privación de la libertad.
Este posicionamiento se suma a una serie de episodios recientes que reflejan rispideces y distancia en la relación entre la senadora y el Poder Ejecutivo, alimentando las especulaciones sobre la proyección política y los próximos movimientos de la referente dentro del escenario legislativo.
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