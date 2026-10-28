Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Lula en Brasil y marcó diferencias con Javier Milei

La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia.



Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 28, 2026

Cuestionamientos al rol judicial y advertencias institucionales

Además de validar el proceso electoral brasileño, el pronunciamiento de la dirigente incluyó una advertencia sobre el uso de la Justicia en la disputa política, haciendo alusión a la situación judicial que involucra a la oposición en ese país y señalando que las democracias no deben regirse por lógicas binarias donde el sector perdedor enfrente la privación de la libertad.