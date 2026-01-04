Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido: ¿qué imágenes se conocen al momento?
El exmandatario venezolano está detenido en Nueva York y deberá comparecer ante la Justicia, acusado de liderar el Cartel de los Soles.
Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos tras ser capturado y trasladado a Nueva York. El exmandatario venezolano permanece alojado en una prisión federal norteamericana y deberá comparecer ante la Justicia neoyorquina, acusado de liderar el Cartel de los Soles.
El exmandatario de Venezuela ya pasó su primera noche detenido en el Metropolitan Detention Center, una prisión federal ubicada en Brooklyn, donde quedó alojado tras ser capturado y trasladado a Estados Unidos. Las imágenes sorprendieron mucho y se viralizarón rápidamente en las redes sociales.
La detención se produjo luego de una intervención militar de Estados Unidos en Caracas, que derivó en la captura del expresidente venezolano y de su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron puestos bajo custodia estadounidense y enviados a territorio norteamericano.
El traslado de Nicolás Maduro a Nueva York y la causa judicial
Maduro arribó a Estados Unidos esposado, en ojotas y con una vestimenta distinta a la observada en la primera imagen que se difundió públicamente tras su captura. El traslado se realizó a bordo de un Boeing 757 que aterrizó en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart, al norte de la ciudad de Nueva York.
Una vez en tierra, agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA) abordaron la aeronave para asegurar el procedimiento antes de su traslado definitivo a la prisión federal. El exmandatario deberá comparecer ante la Justicia de Nueva York, donde está acusado de liderar el Cartel de los Soles.
Así fue el momento de la llegada de Nicolás Maduro a la cárcel
Los cuatro cargos que enfrentará Nicolás Maduro en Estados Unidos
- Narcoterrorismo
Es el cargo central. Se le acusa de conspirar con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para utilizar la cocaína como un "arma" para inundar el mercado estadounidense. Según la fiscalía, esta alianza buscaba no solo lucro económico, sino también desestabilizar a la sociedad norteamericana.+1
- Conspiración para importar cocaína
Se le imputa la coordinación de envíos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de rutas que involucran a Venezuela, Centroamérica (especialmente Honduras) y el Caribe. El expediente menciona que Maduro supervisó directamente estas operaciones para asegurar el tránsito seguro de la droga.
- Delitos relacionados con armas de fuego
Este apartado incluye dos cargos específicos y muy severos:
- Posición de ametralladoras y dispositivos destructivos: El uso de armamento de grado militar para proteger los cargamentos de droga.
- Conspiración para poseer dicho armamento: Planificación del uso de fuerza armada contra posibles intercepciones de agencias estadounidenses.
- Corrupción y Lavado de Dinero
Aunque el foco es el narcotráfico, la acusación detalla cómo el aparato estatal venezolano (incluyendo la petrolera PDVSA y el Banco Central) habría sido utilizado para blanquear capitales provenientes del tráfico de drogas y desviar fondos públicos para el beneficio del círculo íntimo de Maduro.
