Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido: ¿qué imágenes se conocen al momento?

Así fue el momento de la llegada de Nicolás Maduro a la cárcel

maduro en nueva york 2

Los cuatro cargos que enfrentará Nicolás Maduro en Estados Unidos

Narcoterrorismo

Es el cargo central. Se le acusa de conspirar con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para utilizar la cocaína como un "arma" para inundar el mercado estadounidense. Según la fiscalía, esta alianza buscaba no solo lucro económico, sino también desestabilizar a la sociedad norteamericana.+1

Conspiración para importar cocaína

Se le imputa la coordinación de envíos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de rutas que involucran a Venezuela, Centroamérica (especialmente Honduras) y el Caribe. El expediente menciona que Maduro supervisó directamente estas operaciones para asegurar el tránsito seguro de la droga.

Delitos relacionados con armas de fuego

Este apartado incluye dos cargos específicos y muy severos:

- Posición de ametralladoras y dispositivos destructivos: El uso de armamento de grado militar para proteger los cargamentos de droga.

- Conspiración para poseer dicho armamento: Planificación del uso de fuerza armada contra posibles intercepciones de agencias estadounidenses.

Corrupción y Lavado de Dinero

Aunque el foco es el narcotráfico, la acusación detalla cómo el aparato estatal venezolano (incluyendo la petrolera PDVSA y el Banco Central) habría sido utilizado para blanquear capitales provenientes del tráfico de drogas y desviar fondos públicos para el beneficio del círculo íntimo de Maduro.