Tiene 18 años, fue a buscar trabajo a una feria de empleo y le ofrecieron $330.000 mensuales: "Me pone re mal"
La joven estudiante contó en C5N su frustrante experiencia durante la "Expo Empleo 2026" en La Rural. Buscaba un empleo part-time para poder estudiar.
El mercado laboral suele ser un escenario hostil para los jóvenes que dan sus primeros pasos sin experiencia previa. En el marco de la "Expo Empleo 2026" que se desarrolló en el Pabellón Ocre de La Rural, las cámaras de C5N registraron testimonios que reflejan las dificultades para conseguir un empleo con una remuneración digna.
La odisea de buscar el primer empleo a los 18 años
Durante el móvil en vivo desde la feria, que prometía reunir a más de 100 empresas con 2.500 ofertas laborales, una joven de 18 años compartió su frustrante experiencia. La estudiante, que está a punto de terminar sus estudios secundarios y planea iniciar la carrera de Odontología en la UBA, se acercó al predio en busca de un trabajo part-time que le permita independizarse económicamente sin descuidar su formación académica.
Al ser consultada por la cronista sobre las propuestas salariales que encontró en los distintos stands, la joven reveló una cifra que generó indignación: "Lo que escuché mucho ahora, 330.000 pesos sin comisión". El monto ofrecido correspondía a puestos en el rubro de hotelería, específicamente para tareas de camarera o recepcionista.
Frente a la sorpresa de la periodista, la estudiante no ocultó su descontento con la realidad del mercado: "Ahí no sé, me pone re mal". "Me fui y no quise escuchar mucho porque tampoco es para la rama para donde yo voy. Era una de las empresas que encontraste acá que tenía esa oferta", detalló la joven.
A pesar de la decepción por los bajos salarios en esos puestos específicos, la estudiante reafirmó su objetivo principal: conseguir un trabajo sencillo de medio tiempo que le permita colaborar con su familia, salir con amigos y lograr una incipiente independencia económica mientras cursa su futura carrera universitaria.
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