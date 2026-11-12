"No tengo palabras": el papa León XIV agradeció la calurosa bienvenida en su histórico regreso a Perú
Tras su paso por la Argentina, el papa León XIV arribó a Lima, donde fue recibido por unos tres millones de fieles y la presidenta Keiko Fujimori.
Luego de concluir su intensa visita pastoral en la Argentina, el papa León XIV arribó este miércoles a la ciudad de Lima, Perú, país al que adoptó como su segunda patria. La jornada estuvo marcada por una masiva movilización de fieles y una agenda diplomática de alto nivel en la capital peruana.
Tres millones de personas en las calles y cumbre con Keiko Fujimori
El impacto de la llegada del líder de la Iglesia Católica superó todas las expectativas. En todo el recorrido que realizó a bordo del papamóvil y en vehículos cerrados, unos tres millones de personas salieron a las calles limeñas para acompañar su paso con banderines y globos blancos y amarillos, según los datos proporcionados por las autoridades locales y citados por el Vaticano.
En el plano institucional, el primer día de León XIV en territorio peruano incluyó una visita oficial al Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de la ciudad, donde mantuvo un encuentro privado con la presidenta Keiko Fujimori. Posteriormente, el Santo Padre se trasladó a las instalaciones del Gran Teatro Nacional para llevar a cabo una cumbre ampliada con diversas autoridades civiles y representantes del cuerpo diplomático internacional.
El distendido cierre en la Nunciatura Apostólica
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Al término de su primera jornada, el Pontífice protagonizó un emotivo y simpático momento al dirigirse a los cientos de fieles y jóvenes voluntarios que lo aguardaron durante horas con cánticos y bailes frente a la Nunciatura Apostólica.
"No tengo palabras para agradecer esa acogida tan calurosa de haber vuelto a mi casa", expresó el Papa visiblemente emocionado ante la multitud. Tras pedir oraciones por la paz en el mundo y rezar el Padre Nuestro junto a los asistentes para impartirles su bendición, apeló a su característico sentido del humor para dar por finalizada la jornada.
Frente al clima festivo que se vivía en las calles, León XIV les recordó a los jóvenes que en el vecindario "algunos quieren dormir y quieren paz", desatando las risas de todos los presentes. "Puede seguir la fiesta, pero no toda la noche", remató el Santo Padre antes de retirarse a descansar.
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