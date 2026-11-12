"No tengo palabras": el papa León XIV agradeció la calurosa bienvenida en su histórico regreso a Perú

"No tengo palabras para agradecer esa acogida tan calurosa de haber vuelto a mi casa", expresó el Papa visiblemente emocionado ante la multitud. Tras pedir oraciones por la paz en el mundo y rezar el Padre Nuestro junto a los asistentes para impartirles su bendición, apeló a su característico sentido del humor para dar por finalizada la jornada.

Frente al clima festivo que se vivía en las calles, León XIV les recordó a los jóvenes que en el vecindario "algunos quieren dormir y quieren paz", desatando las risas de todos los presentes. "Puede seguir la fiesta, pero no toda la noche", remató el Santo Padre antes de retirarse a descansar.