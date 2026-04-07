Nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "Toda una civilización morirá esta noche"

Irán amenazó con lanzar ataques “más allá de la región” si EE.UU. destruye sus plantas eléctricas

Previamente la Guardia Revolucionaria iraní advirtió a Estados Unidos que si cumple con las amenazas de atacar las plantas eléctricas y puentes, su respuesta irá “más allá de la región”.

“La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”, advirtió el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado, según la agencia Fars.

El cuerpo militar iraní indicó que no dudará en responder de forma recíproca a las “viles agresiones” contra instalaciones civiles, en referencia a las amenazas del presidente estadounidense de atacar todas las centrales eléctricas y los puentes en Irán si el país persa no reabre el estratégico estrecho de Ormuz, con horario límite de las 21.00 de la Argentina.

“Actuaremos contra las infraestructuras de Estados Unidos y sus socios de manera que Estados Unidos y sus aliados queden privados durante años del petróleo y el gas de la región”, advirtió el cuerpo militar.

La CGRI aclaró que, hasta ahora mostró “una gran contención” para atacar infraestructuras civiles en países de Oriente Medio vinculados a EE.UU., pero advirtió que, a partir de ahora, “todas esas consideraciones fueron eliminadas”.