Nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "Toda una civilización morirá esta noche"
Este martes vence el plazo impuesto por el presidente de los Estados Unidos, que anticipó una devastadora ofensiva sobre infraestructura estratégica de Teherán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", en referencia a Irán.
"No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", aseguró el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.
Pese a la advertencia y al ultimátum que vence esta noche, Trump dejó abierta la puerta a que se alcance un acuerdo: "Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?", dijo el mandatario.
El presidente de los Estados Unidos continuó su mensaje: “47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin“.
Trump concluyó su publicación al calificar el momento como “uno de los más importantes en la larga y compleja historia del mundo” y envió un mensaje de apoyo: “¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.
Irán amenazó con lanzar ataques “más allá de la región” si EE.UU. destruye sus plantas eléctricas
Previamente la Guardia Revolucionaria iraní advirtió a Estados Unidos que si cumple con las amenazas de atacar las plantas eléctricas y puentes, su respuesta irá “más allá de la región”.
“La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”, advirtió el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado, según la agencia Fars.
El cuerpo militar iraní indicó que no dudará en responder de forma recíproca a las “viles agresiones” contra instalaciones civiles, en referencia a las amenazas del presidente estadounidense de atacar todas las centrales eléctricas y los puentes en Irán si el país persa no reabre el estratégico estrecho de Ormuz, con horario límite de las 21.00 de la Argentina.
“Actuaremos contra las infraestructuras de Estados Unidos y sus socios de manera que Estados Unidos y sus aliados queden privados durante años del petróleo y el gas de la región”, advirtió el cuerpo militar.
La CGRI aclaró que, hasta ahora mostró “una gran contención” para atacar infraestructuras civiles en países de Oriente Medio vinculados a EE.UU., pero advirtió que, a partir de ahora, “todas esas consideraciones fueron eliminadas”.
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