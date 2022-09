Denise Richards abrió su cuenta en OnlyFans

Ahora, en una entrevista concedida al programa de Jeff Lewis, de la emisora Sirius XM, la actriz ha querido contar cómo ha cambiado su vida, del cine y del modelaje, hasta su llegada a OnlyFans, donde se siente muy cómoda. “He sido modelo de bikinis, de lencería, y ahora hago cosas más sexuales porque pienso: ‘¿Por qué no?’, si soy capaz de ir más allá del contenido más recatado que hay en mi Instagram”, explicó.

Y es que además, Richards confesó que sube un contenido mucho más explícito, mostrando imágenes y videos de sí misma desnuda: “Enseño mis pechos y mi vagina, y ya se puede encontrar por ahí si lo buscas en Google. A veces tienes que ir un poco más allá, aunque sea por una vez”.

Además, Richards reveló que su marido, el también actor Aaron Phypers, es una parte fundamental del contenido que sube ella en la plataforma: “Aaron graba gran parte de mi contenido. Él sabe lo que le puede gustar a los hombres, yo le enseño cosas y le pregunto lo que piensa”.

La hija mayor de Charlie Sheen y Denise Richards, Sami, cumplió 18 años en marzo. Un aniversario que la joven celebró por todo lo alto, y que marcó un antes y un después. La joven abandonó los estudios y decidió embarcarse en una nueva aventura: unirse a la conocida plataforma para adultos OnlyFans, en la que prometió compartir imágenes y videos varias veces por semana.

La decisión de Sami enojó a Sheen, quien acusa a su ex mujer de haber permitido que sucediera. La joven vivía con su padre, pero hace unos meses lo hace con su madre. “Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo”, dijo Sheen a Page Six.

“No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantener la clase, la creatividad y a no sacrificar su integridad”, añadió el actor.

Por su parte, Richards aseguró que: “Sami tiene 18 años y esta decisión no se basa en la casa de quién vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones”.