La hija de Charlie Sheen se une a la plataforma porno OnlyFans

La decisión de Sami ha hecho estallar a Charlie Sheen, quien acusa a su ex mujer de haber permitido que sucediera. La joven vivía con su padre, pero hace unos meses se con su madre. “Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ha ocurrido bajo mi techo”, dijo Sheen a Page Six.

“No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantener la clase, la creatividad y a no sacrificar su integridad”, añadió el actor.

Por su parte, Denise aseguró que: “Sami tiene 18 años y esta decisión no se basa en la casa de quién vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones”.

En cualquier caso, parece que ni a Charlie Sheen ni Denise Richards les entusiasma la idea de que su hija haya dado el salto a OnlyFans.