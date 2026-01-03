"Operación Resolución Absoluta": así denominaron al operativo de captura Nicolás Maduro

Trump, tras la captura de Maduro: “Vamos a dirigir Venezuela hasta que podamos lograr una transición segura”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que EE.UU. "va a gobernar Venezuela hasta poder lograr una transición segura" tras la operación militar para capturar al líder venezolano, Nicolás Maduro y advirtió que podría ordenar "una segunda y más grande ola de ataques si fuera necesario".

"No podemos arriesgarnos a que lo haga alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada. Vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado", añadió el republicano.

Ante la pregunta de los cronistas, no dio precisiones sobre la modalidad que tomará ese gobierno de transición en Venezuela. "Vamos a controlarlo con un grupo, vamos a hacer un control apropiado. Las compañías petroleras van a proveer dinero", expresó Trump, que dijo que no tiene "miedo de incorporar a los militares" de EE.UU.

"No tenemos miedo a que haya militares en el terreno. No lo haremos en vano. Esto podría haber salido mal ayer. Se va a dirigir el país de manera correcta y justa. Se hará mucho dinero y llegará a la gente. Vamos a cuidar a la gente", destacó.

"Estamos eligiendo a la gente" que va a dirigir Venezuela, siguió.