"Operación Resolución Absoluta": así denominaron al operativo de captura Nicolás Maduro
Más de 150 aeronaves sobrevolaron ayer Venezuela desde una veintena de bases distintas.
Donald Trump dio este sábado una conferencia de prensa sobre la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" de Estados Unidos contra Caracas y otras regiones del país. Asimismo, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine brindó detalles sobre "Operación Resolución Absoluta", nombre que le dieron al operativo dentro de tierras venezolanas.
"Requirió todos los componentes de nuestras fuerzas, la marina, la infantería, conjunto con el servicio de inteligencia en una operación sin precedentes", explicó Dan durante la conferencia de prensa.
En esa línea añadió que lo más importante era la precisión y que, la operación debía ser acompañada de buenas condiciones meteorológicas: "Requirió toda nuestra precisión e integración de todas las fuerzas. Más de 150 aviones en coordinación de tiempo de lugar para alcanzar solo una meta, para ingresar en Caracas".
Eso no es todo, sino que compartieron una breve cronología del operativo:
- 02:01 AM hora de Caracas Complejo de Maduro violado por EEUU
- Maduro y su esposa se dieron por vencidos y fueron puestos bajo custodia.
- 4:29 AM hora de Caracas Las fuerzas estadounidenses estaban nuevamente sobre el agua.
"Durante meses trabajamos para encontrar a Maduro, entender cómo se movía, cuáles eran sus rutinas, cuáles eran sus traslados", explicó sobre las tareas previas que realizaron antes de llevar adelante el ataque.
Trump, tras la captura de Maduro: “Vamos a dirigir Venezuela hasta que podamos lograr una transición segura”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que EE.UU. "va a gobernar Venezuela hasta poder lograr una transición segura" tras la operación militar para capturar al líder venezolano, Nicolás Maduro y advirtió que podría ordenar "una segunda y más grande ola de ataques si fuera necesario".
"No podemos arriesgarnos a que lo haga alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada. Vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado", añadió el republicano.
Ante la pregunta de los cronistas, no dio precisiones sobre la modalidad que tomará ese gobierno de transición en Venezuela. "Vamos a controlarlo con un grupo, vamos a hacer un control apropiado. Las compañías petroleras van a proveer dinero", expresó Trump, que dijo que no tiene "miedo de incorporar a los militares" de EE.UU.
"No tenemos miedo a que haya militares en el terreno. No lo haremos en vano. Esto podría haber salido mal ayer. Se va a dirigir el país de manera correcta y justa. Se hará mucho dinero y llegará a la gente. Vamos a cuidar a la gente", destacó.
"Estamos eligiendo a la gente" que va a dirigir Venezuela, siguió.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario