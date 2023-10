Masivas manifestaciones en Londres y otras ciudades europeas a favor de Palestina

La consigna fue calificada de “antisemita” por la ministra del Interior británica, Suella Braverman, quien afirmó que "se entiende" que pide la destrucción de Israel; mientras las organizaciones judías pidieron a los fiscales que aclaren si cantar el lema es un delito penal.

Sin embargo, los defensores del lema sostienen que es un "canto de protesta de larga data" que pide una patria para el pueblo palestino.

Pro-Palestine protests take place in London for second consecutive week