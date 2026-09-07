Un alto funcionario de Israel apoyó el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, le pidió a Benjamín Netanyahu "reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas".
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, le pidió este lunes al primer ministro Benjamín Netanyahu "reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas" y a la vez "imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa".
"Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino", señaló en X el funcionario clave del Gabinete de Benjamin Netanyahu.
El mensaje de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad de Israel, sobre Malvinas
Su mensaje fue editado en español y aludía no sólo al titular del gobierno israelí sino también al presidente de Argentina, Javier Milei, alineado con la política exterior de Israel casi desde su campaña electoral, en 2023.
Ben Gvir aseguró que "los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino", e hizo "un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe".
El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, señaló también en X que "el ministro de Seguridad Nacional de Israel pidiéndole públicamente al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que el Estado de Israel reconozca que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado ilegítimamente por los británicos. Prepárense".
Pero otras de las respuestas más inmediatas al tuit de Ben Gvir llegaron desde X Argentina, tanto de usuarios de perfil bajo como de mediáticos.
"Las Malvinas son Argentinas y Gaza es de los palestinos", señaló un usuario, mientras que otro remarcó que "no necesitamos ayuda de un genocida", probablemente en referencia a las acciones bélicas de Israel sobre la Franja de Gaza que provocaron la muerte de miles de civiles desde octubre de 2023.
La ofensiva de Israel sobre Gaza comenzó en respuesta a la incursión de militantes de Hamas en el sur del territorio, pero evolucionó hasta convertirse en una crisis humanitaria que se mantiene en tierra palestina ante la mirada de la comunidad internacional.
"Aguanten Malvinas, y aguante la soberanía de Palestina sobre el territorio de Gaza y todas las zonas usurpadas por los colonos de tu país", sentenció en X el economista Sergio Chouza, mientras otras cuentas se explayaban en ironías sobre terrenos usurpados, acciones en petroleras y en contratos para el desarrollo de infraestructura.
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