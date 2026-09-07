Un alto funcionario de Israel apoyó el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas

Pero otras de las respuestas más inmediatas al tuit de Ben Gvir llegaron desde X Argentina, tanto de usuarios de perfil bajo como de mediáticos.

"Las Malvinas son Argentinas y Gaza es de los palestinos", señaló un usuario, mientras que otro remarcó que "no necesitamos ayuda de un genocida", probablemente en referencia a las acciones bélicas de Israel sobre la Franja de Gaza que provocaron la muerte de miles de civiles desde octubre de 2023.

La ofensiva de Israel sobre Gaza comenzó en respuesta a la incursión de militantes de Hamas en el sur del territorio, pero evolucionó hasta convertirse en una crisis humanitaria que se mantiene en tierra palestina ante la mirada de la comunidad internacional.

"Aguanten Malvinas, y aguante la soberanía de Palestina sobre el territorio de Gaza y todas las zonas usurpadas por los colonos de tu país", sentenció en X el economista Sergio Chouza, mientras otras cuentas se explayaban en ironías sobre terrenos usurpados, acciones en petroleras y en contratos para el desarrollo de infraestructura.