Javier Milei quiere recuperar la centralidad con las Islas Malvinas

Para reforzar su posición, Milei y su entorno evalúan convocar a especialistas, exfuncionarios, académicos y representantes de las Fuerzas Armadas y así “robustecer el debate legislativo”, con el objetivo de comprometer a la oposición en el proceso que, sostienen, “excede cualquier disputa interna” y requiere una postura de “unidad nacional” frente al mundo.

El Gobierno sostiene que el fortalecimiento institucional del reclamo argentino es clave para enfrentar los desafíos geopolíticos actuales, especialmente en materia de explotación de hidrocarburos, con la esperanza de Vaca Muerta como panacea.