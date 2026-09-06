Javier Milei quiere recuperar la centralidad con las Islas Malvinas
A partir de sus iniciativas alrededor del archipiélago, el Presidente pretende recuperar la iniciativa política que la economía le niega, con la vista puesta en la reelección en las presidenciales del año próximo.
Tras la cadena nacional de Javier Milei, el Gobierno Nacional quiere ahora trasladar el debate sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas al ámbito parlamentario, pretendiendo así recuperar la iniciativa política que viene perdiendo, sobre todo a partir de los reveses que sufre en lo económico.
Con la vista oteando las elecciones presidenciales del año próximo, hacia las cuales el mandatario anarcocapítalista apuesta todo por la reelección, la intención es consolidar su apuesta de “unidad nacional” alrededor del archipiélago del Atlántico Sur y del conflicto que generó con el Reino Unido. Y, obviamente, de su figura pretendidamente “antiimperialista”.
Milei descubrió repentinamente que se trata de un tema sensible para la gran mayoría de los argentinos; es decir, para la gran masa de votantes que quiere conquistar y reconquistar a pesar de los desaguisados económicos y sociales generados en casi tres años de gestión.
Y se abraza a ese tema como un salvavidas, impulsando un paquete de iniciativas que refuercen la estrategia diplomática, jurídica y económica en el Atlántico Sur, en un contexto marcado por tensiones internas y ahora externas, con la venia de Donald Trump.
Fuentes de Casa Rosada señalaron que pretenden una discusión con “consenso transversal” y que se convierta en una política de Estado sostenida más allá de coyunturas partidarias. Quienes se abstengan argumentando “oportunismo electoral” del oficialismo, deberían pagar el costo político. Al menos eso esperan en Balcarce 50.
Para reforzar su posición, Milei y su entorno evalúan convocar a especialistas, exfuncionarios, académicos y representantes de las Fuerzas Armadas y así “robustecer el debate legislativo”, con el objetivo de comprometer a la oposición en el proceso que, sostienen, “excede cualquier disputa interna” y requiere una postura de “unidad nacional” frente al mundo.
El Gobierno sostiene que el fortalecimiento institucional del reclamo argentino es clave para enfrentar los desafíos geopolíticos actuales, especialmente en materia de explotación de hidrocarburos, con la esperanza de Vaca Muerta como panacea.
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