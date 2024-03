Pepe Mujica criticó el sistema político de Venezuela

Afirmó que “cuando tiene una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor. Entonces, el sistema político de Venezuela está siempre en guardia y no respeta las leyes elementales de la democracia".

Para Mujica, el gobierno de Maduro en Venezuela "necesita respetar a los que piensan distinto porque para estar de acuerdo, sería un bollo, nos quedamos con la monarquía. Precisamos libertad para discrepar”.

Por otro lado, al ser consultado puntualmente sobre si en Venezuela había una dictadura, comentó: “¿Dónde se origina el concepto de dictadura? Era una decisión del Imperio Romano cuando las papas quemaban. Concentraban el poder y se lo daba a un tipo para que mandara. Nada de discrepar ni nada. Orden cerrado, porque en momentos de peligro no se puede discutir, tiene que haber uno que mande. Ahí se inventó la figura de dictador”.

“En Venezuela hay un gobierno autoritario. Llámelo dictador, llámelo como quiera”, lanzó Mujica.

En tanto, al ser consultado sobre el Gobierno de Javier Milei en Argentina, Mujica opinó que “se pasaron para el otro lado y ahora se están pasando para el otro”, al referirse a los extremos en el sistema político. “Espero haya alguna aguja que busque el medio”, comentó.

“Aristóteles hace 2500 años decía que los hombres cuando hacen las leyes tienen a los dioses al lado, pero cuando las van a cumplir, los dioses no están. No son las instituciones las que fallan, son los humanos. Uruguay es manso porque tiene más vacas que gente, y las vacas son buenas y no joden a nadie”, comparó.