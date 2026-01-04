Polémica: Donald Trump compartió videos del bombardeo a Venezuela musicalizados

Fortunate Son, el himno antibélico que Donald Trump usó para musicalizar el ataque a Venezuela

Fortunate Son fue escrita e interpretada por John Fogerty y lanzada en 1969, en el punto más álgido de la Guerra de Vietnam y de las protestas masivas contra el reclutamiento forzoso en Estados Unidos. La canción nació como una denuncia directa al sistema de privilegios que permitía a los hijos de las élites políticas y económicas evitar el frente de batalla, mientras los jóvenes de origen popular eran enviados a combatir.

Fogerty se inspiró en un hecho concreto: la boda de David Eisenhower, nieto del ex presidente Dwight D. Eisenhower, con Julie Nixon, hija del entonces mandatario Richard Nixon. Para el músico, aquella unión simbolizaba a una clase dirigente protegida de las consecuencias de la guerra que promovía.

La letra apunta sin rodeos contra esa hipocresía. “It ain’t me, I ain’t no senator’s son” (“No soy yo, no soy el hijo de un senador”) se convirtió en el verso central de una crítica feroz al nacionalismo vacío y al sacrificio desigual. Lejos de ser antimilitar o antipatriota, la canción cuestiona un sistema injusto que exige vidas a unos mientras resguarda a otros.

Forrest Gump Fortunate Son

Su potencia no reside solo en el mensaje, sino en la forma: rock crudo, urgente y furioso, con una guitarra distorsionada y una voz que suena a grito. Esa energía la transformó en un himno generacional y la volvió inseparable del imaginario de Vietnam, reforzado por su uso en películas como Apocalypse Now y Forrest Gump.

Décadas después, su utilización como fondo musical de imágenes reales de bombardeos vuelve a generar controversia.