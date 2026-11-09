Pornografía infantil: demostraron que TikTok "es una herramienta sin filtros para pedófilos"

En total, los investigadores de Maldita.es aseguran haber detectado más de 20 mil perfiles de potenciales pedófilos, entre los cuales, al menos 7 mil de ellos operan en español. La investigación documentó además redes que alcanzan a España, América latina, el resto de Europa y el sudeste asiático.

Entre los contenidos más aberrantes que encontraron los investigadores, la denuncia enumeró 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil; 91 emisiones en directo de menores, en 17 países, en donde los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero; y una comunidad de más de 2 mil miembros que busca "contenido de bebés".

La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, pidió una reunión urgente a los representantes de la plataforma en España "para conocer las explicaciones de TikTok, así como las medidas adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en su plataforma".

Para Rego los hechos documentados por Maldita.es "son de extrema gravedad y requieren una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo".

En ese sentido consideró que la investigación dejó en evidencia las graves deficiencias en los mecanismos de detección y moderación de contenidos, así como en el papel de los sistemas de recomendación de TikTok en su difusión, y apuntó a que podría constituir una vulneración de los derechos de la infancia por parte de la propia plataforma.

El informe, titulado "TikTok, el hogar del pederasta", estuvo confeccionado por un equipo de la redacción que navegó la plataforma pensando como un pedófilo y entrenando el algoritmo para que recomiende ese contenido y "ha entrado en directos hechos por menores y ha seguido a los vendedores de material de abuso sexual infantil hasta Telegram y Zangi".

"El resultado muestra que el abuso no se esconde en un rincón, sino que se apoya en las propias herramientas de TikTok. Son el propio buscador de TikTok y sus algoritmos de recomendación los que te llevan a material explícito de abuso sexual infantil", denunciaron.