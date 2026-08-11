Alivio en Colombia: apareció el juvenil de Deportivo Pereira que era buscado tras el terremoto

Colombia: alrededor de 200 personas murieron el lunes de esta semana en un terremoto de 7,4 puntos de intensidad

Finalmente, el periodista Alexis Rodríguez confirmó en WIN Sports que Palacios había sido localizado junto a su familia y que se encontraba en buenas condiciones. Según explicó, el motivo por el que no había podido comunicarse era mucho más sencillo de lo que se temía: se había quedado sin batería en su teléfono celular. La aparición del futbolista llevó tranquilidad a toda la institución, que había vivido horas de enorme preocupación en medio de una situación de emergencia que afecta a gran parte del país.