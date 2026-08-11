Alivio en Colombia: apareció el juvenil de Deportivo Pereira que era buscado tras el terremoto
Miguel Palacios había regresado a su barrio después del entrenamiento y su familia y el club habían perdido contacto con él tras el terremoto en Colombia.
Después de varias horas de incertidumbre, llegó una buena noticia desde Colombia en medio de la tragedia provocada por el terremoto de 7,4 grados: Miguel Palacios, juvenil de Deportivo Pereira, fue encontrado en buen estado junto a su familia y no sufrió consecuencias por el sismo. La preocupación había comenzado durante el lunes, cuando el futbolista terminó su entrenamiento y regresó a su barrio. Desde entonces, sus compañeros y el cuerpo técnico no habían podido comunicarse con él.
La situación fue confirmada por el entrenador de Deportivo Pereira, Arturo Reyes, quien había pedido ayuda públicamente ante la falta de noticias sobre el: “Hay un jugador, de nombre Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue para su barrio y, de ahí en adelante, no hemos podido saber nada de él. Estamos todos muy preocupados acá en el grupo de jugadores, todos averiguando”, había expresado el entrenador en diálogo con Win Sports.
Ante la falta de comunicación, la dirigencia del club comenzó a buscar al juvenil. Empleados de Deportivo Pereira y algunos futbolistas que permanecían en la ciudad se sumaron al operativo, mientras el plantel profesional se encontraba en Barranquilla para disputar su partido ante Junior.
Finalmente, el periodista Alexis Rodríguez confirmó en WIN Sports que Palacios había sido localizado junto a su familia y que se encontraba en buenas condiciones. Según explicó, el motivo por el que no había podido comunicarse era mucho más sencillo de lo que se temía: se había quedado sin batería en su teléfono celular. La aparición del futbolista llevó tranquilidad a toda la institución, que había vivido horas de enorme preocupación en medio de una situación de emergencia que afecta a gran parte del país.
Deportivo Pereira también informó que las familias vinculadas al club se encontraban bien, aunque algunas personas tuvieron que abandonar temporalmente sus departamentos debido a los daños registrados en determinados edificios.
El terremoto, que tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y alcanzó una magnitud de 7,4, provocó una grave emergencia en Colombia y obligó, entre otras consecuencias deportivas, a postergar el partido entre Independiente Santa Fe y River por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
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