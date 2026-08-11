David Bisbal vivió el terremoto en Colombia y grabó el dramático momento: "Virgencita, por favor"
El cantante español se encontraba en Bogotá cuando el fuerte sismo sacudió al país. Registró con su celular cómo comenzaron a moverse las lámparas.
David Bisbal se encontraba en Bogotá cuando un fuerte terremoto sorprendió a Colombia durante la mañana del lunes. El cantante español sintió en primera persona el movimiento sísmico y decidió registrar con su celular algunos de los momentos de tensión que atravesó.
El artista publicó en sus redes sociales un video en el que se puede observar cómo las lámparas del lugar donde se alojaba comenzaron a moverse de manera notoria a raíz del temblor. En medio de la situación, Bisbal reaccionó con evidente preocupación.
“Un terremoto. Espero que no pase nada, Dios mío. Por favor, virgencita”, se lo escucha decir en las imágenes. Luego, cuando el movimiento había terminado, el cantante volvió a comunicarse con sus seguidores para contar cómo había vivido el episodio desde la capital colombiana.
El descargo de David Bisbal tras sufrir el terremoto en Colombia
“Hola mi gente. Lo cierto es que haberse despertado esta mañana con este temblor tan fuerte en Bogotá ha sido de pánico al principio”, relató. Según explicó, la situación también estuvo acompañada por las alarmas de distintos edificios de la zona, lo que aumentó todavía más la sensación de incertidumbre.
“Me di cuenta enseguida que después de un minuto aproximadamente todo acabó. Empezaron a sonar las alarmas por protocolo por otros edificios colindantes al mío”, contó Bisbal.
El cantante aclaró que, al menos en el lugar donde se encontraba, no se habían registrado daños importantes. Sin embargo, remarcó la gravedad de lo ocurrido en otras regiones del país. “Por suerte en Bogotá no pasó nada. Ya habéis visto la magnitud de este desastre natural. En Cali y en otras provincias del interior en Colombia ha sido muy fuerte”, expresó.
Antes de finalizar su mensaje, Bisbal quiso enviar un abrazo a las personas que resultaron afectadas por el terremoto y reconoció la angustia que generó el desastre. “Desde aquí quiero mandar un beso enorme y un abrazo muy grande a las personas afectadas. Obviamente estamos todos con el corazón en un puño”, manifestó.
El fuerte terremoto que sacudió Colombia
El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, del lunes 10 de agosto y tuvo una magnitud de 7,4. El epicentro fue localizado en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y el movimiento se sintió con fuerza en distintos puntos del país, incluida Bogotá.
Las consecuencias fueron especialmente graves en varias localidades del occidente colombiano, donde se registraron derrumbes, edificios dañados y personas atrapadas bajo los escombros. El número de víctimas continuaba aumentando durante este martes mientras los equipos de emergencia trabajaban en las zonas más afectadas.
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