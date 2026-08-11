David Bisbal vivió el terremoto en Colombia y grabó el dramático momento: "Virgencita, por favor"

El cantante aclaró que, al menos en el lugar donde se encontraba, no se habían registrado daños importantes. Sin embargo, remarcó la gravedad de lo ocurrido en otras regiones del país. “Por suerte en Bogotá no pasó nada. Ya habéis visto la magnitud de este desastre natural. En Cali y en otras provincias del interior en Colombia ha sido muy fuerte”, expresó.

Antes de finalizar su mensaje, Bisbal quiso enviar un abrazo a las personas que resultaron afectadas por el terremoto y reconoció la angustia que generó el desastre. “Desde aquí quiero mandar un beso enorme y un abrazo muy grande a las personas afectadas. Obviamente estamos todos con el corazón en un puño”, manifestó.

El fuerte terremoto que sacudió Colombia

El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, del lunes 10 de agosto y tuvo una magnitud de 7,4. El epicentro fue localizado en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y el movimiento se sintió con fuerza en distintos puntos del país, incluida Bogotá.

Las consecuencias fueron especialmente graves en varias localidades del occidente colombiano, donde se registraron derrumbes, edificios dañados y personas atrapadas bajo los escombros. El número de víctimas continuaba aumentando durante este martes mientras los equipos de emergencia trabajaban en las zonas más afectadas.