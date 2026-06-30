Preocupación en Venezuela: ya son 1.943 los muertos y más de 10 mil los heridos por los sismos
Mientras continúan las tareas de rescate, decenas de personas siguen desaparecidas y crece la preocupación por la situación humanitaria en Venezuela.
La tragedia que golpea a Venezuela continúa adquiriendo una dimensión cada vez más desoladora. Las autoridades actualizaron este martes el balance oficial del devastador terremoto que sacudió el norte del país y confirmaron que la cifra de víctimas fatales ascendió a 1.943, mientras que los heridos ya superan los 10 mil.
Según los últimos datos difundidos por los organismos de emergencia, el número de lesionados llegó a 10.571, al tiempo que 131 personas permanecen desaparecidas. Equipos de rescate siguen trabajando contrarreloj entre estructuras derrumbadas con la esperanza de encontrar sobrevivientes.
Desde el primer momento, la magnitud del desastre quedó en evidencia por el colapso de viviendas, edificios públicos, hospitales y establecimientos educativos. Con el correr de las horas, el panorama se fue tornando todavía más complejo a medida que las cuadrillas lograban acceder a zonas que habían quedado prácticamente incomunicadas.
De acuerdo con el informe oficial, 855 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron completamente, un quebranto edilicio que obligó a evacuar miles de familias y a improvisar refugios temporales en distintos puntos del país.
El operativo de asistencia mantiene movilizados a miles de efectivos de protección civil, bomberos, fuerzas de seguridad y voluntarios, que trabajan junto a especialistas llegados desde distintos países. La búsqueda de personas atrapadas continúa sin pausa, aunque el paso del tiempo reduce las expectativas de encontrar sobrevivientes.
Mientras tanto, la emergencia humanitaria comienza a exhibir nuevas aristas. La falta de servicios básicos en varias localidades, los problemas de abastecimiento y el creciente número de desplazados complican las tareas de asistencia y generan preocupación entre los organismos internacionales.
Especialistas advirtieron que, además de la reconstrucción de la infraestructura, el país deberá afrontar durante los próximos meses un complejo proceso de recuperación social y económica. Las pérdidas materiales preliminares ya fueron estimadas en varios miles de millones de dólares.
Las réplicas registradas desde el sismo principal también mantienen en alerta a la población. Muchas familias continúan durmiendo al aire libre por temor a nuevos derrumbes, mientras las autoridades insisten en respetar las recomendaciones de seguridad y evitar ingresar a construcciones con daños estructurales.
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