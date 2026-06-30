Preocupación en Venezuela: ya son 1.943 los muertos y más de 10 mil los heridos por los sismos

Mientras tanto, la emergencia humanitaria comienza a exhibir nuevas aristas. La falta de servicios básicos en varias localidades, los problemas de abastecimiento y el creciente número de desplazados complican las tareas de asistencia y generan preocupación entre los organismos internacionales.

Especialistas advirtieron que, además de la reconstrucción de la infraestructura, el país deberá afrontar durante los próximos meses un complejo proceso de recuperación social y económica. Las pérdidas materiales preliminares ya fueron estimadas en varios miles de millones de dólares.

Las réplicas registradas desde el sismo principal también mantienen en alerta a la población. Muchas familias continúan durmiendo al aire libre por temor a nuevos derrumbes, mientras las autoridades insisten en respetar las recomendaciones de seguridad y evitar ingresar a construcciones con daños estructurales.