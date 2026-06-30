ACNUR alertó por la situación humanitaria en Venezuela tras los devastadores terremotos
Mientras avanzan en Venezuela las tareas de rescate contrarreloj para dar con sobrevivientes, la ACNUR advirtió sobre la escasez de alimentos e insumos médicos.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que participa del operativo para dar respuesta a las víctimas de los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela, advirtió este martes que la situación humanitaria en las zonas afectadas "se ha deteriorado rápidamente" en las últimas horas mientras avanzan, contrarreloj, las tareas de rescate para poder hallar sobrevivientes.
Según advirtió la ACNUR se observa "una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada".
Asimismo señaló que las primeras evaluaciones sobre el terreno -realizadas los pasados días 26 y 27 en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo- confirman que hay un aumento de la vulnerabilidad de la población desplazada.
Y estimó en al menos 14,85 millones de dólares la asistencia urgente para poder aumentar los servicios de protección, la provisión de artículos de primera necesidad y de alojamiento temporal para 30 mil personas afectadas por el terremoto durante los próximos seis meses.
De acuerdo con la ACNUR se registra "un aumento drástico de las necesidades humanitarias y de protección en los últimos días, mientras los equipos valoran el impacto total de los devastadores terremotos de la semana pasada. En La Guaira, el estado más afectado, escasean los alimentos, los servicios básicos han colapsado y la conectividad se ha visto interrumpida en gran medida. Las tensiones en la comunidad están aumentando, ya que el acceso a la asistencia sigue siendo limitado".
En ese sentido señaló que el 75% de los encuestados informó de heridos en sus comunidades mientras que el 56% reportó muertes.
En tanto las personas de edad avanzada y personas con discapacidad se enfrentan a riesgos agravados debido a la movilidad reducida y el acceso limitado a información digital.
De acuerdo con la ACNUR la mitad de los evaluados se aloja con vecinos o familiares mientras que el 39% está viviendo en calles y espacios públicos, y otros en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas.
Advirtió además que los refugios improvisados no cumplen los estándares mínimos de protección, por ejemplo, en privacidad, espacios seguros e higiene y comodidad básicas. Y señaló que el 17% de los encuestados informó de la presencia de niños no acompañados o separados en sus comunidades.
En ese camino ACNUR informó que lanzó una campaña para abordar los riesgos que atentan contra los niños, en particular la separación familiar. Los esfuerzos se centran en concienciación, identificación, búsqueda de familiares y garantizar la seguridad de las niñas y niños.
Hasta el momento las autoridades confirmaron 1.719 víctimas mortales, al menos 5.034 heridos y 15.866 personas afectadas. El daño en infraestructuras es enorme: un total de 189 estructuras se derrumbaron, mientras que 666 sufrieron daños o colapso parcial.
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