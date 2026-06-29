Tragedia en Venezuela: subió a 1719 el número de muertes a casi una semana de los terremotos en La Guaira

Rodríguez señaló que hay 22.619 personas atendidas en hospitales de campaña proporcionados por las autoridades locales y por países que enviaron ayuda humanitaria.

La página Desaparecidos Terremotos Venezuela lleva contabilizadas 45.485 personas sin contacto y 15.346 localizadas sobre un total de 60.831 reportadas como buscadas en esa plataforma, según la última actualización de las 16 hora local.

Además, el domingo pasado empezó a funcionar la plataforma localizapacientes.com, para encontrar a personas cuyas familias y allegados aún no hayan podido contactar. Para usarla hay que completar un formulario con los datos de la persona a ubicar.

Nuevo sismo en Venezuela

En ese escenario se registró este lunes un nuevo sismo con epicentro a unos 30 kilómetros de La Guaira, en la costa norte de Venezuela, a las 7.01 hora local (11.01 GMT) con una magnitud de 4,6 y una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Rodríguez reconoció que "no hubo absolutamente ninguna afectación de ninguna estructura ni sobre ninguna persona, afortunadamente" por los terremotos de esta mañana.

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Mientras tanto, la Cruz Roja Venezuela estimó que su labor en el país podría extenderse por 24 meses para lograr atender a 300.000 personas afectadas por la emergencia nacional.

La Sociedad Nacional mantiene acciones humanitarias sostenidas entre La Guaira y el Distrito Capital, dos de las zonas más afectadas por la actividad sísmica.

Ayuda internacional en Venezuela tras los terremotos

Mientras tanto, los gobiernos de los Estados Unidos y de México informaron en las últimas horas que seguirán las tareas de apoyo a Venezuela para el rescate y la contención de las víctimas de los terremotos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que el gobierno de Venezuela le pidió al país el envío de plantas potabilizadoras de agua y energía eléctrica y alimentos no perecederos, que serán enviados por vía aérea y marítima, "en la medida" en que se pueda, según dijo.

La mandataria se mostró dispuesta a que México le transmita a Venezuela sus conocimientos sobre normas de construcción y sistemas de alerta sísmico cuando se inicie la fase de reconstrucción de las áreas devastadas por los terremotos.

Terrremoto Venezuela La Guaira Una vivienda totalmente destruida en La Guaira

Mientras tanto, Estados Unidos reportó que hay tres ciudadanos de su país que murieron en La Guaira y alrededores, y que falta ubicar a 12 connacionale de los 5.000 que viven en ese país.

El Departamento de Estado estadounidense informó que “en respuesta a las necesidades urgentes identificadas por los equipos de primera intervención estadounidenses sobre el terreno, Estados Unidos ha incrementado su compromiso financiero para esta respuesta vital a más de US$300.000.000".

Los fondos están destinados a organizaciones asociadas, financiación bilateral y al fondo común para los países de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

China prometió US$14.700.000 en ayuda humanitaria, además de la suma no especificada de asistencia en efectivo que fue enviada previamente a Venezuela, declara Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.