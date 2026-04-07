Presionan al Gabinete de Donald Trump para que apliquen la Enmienda 25 y lo destituyan
El pedido surgió desde el Partido Demócrata tras un polémico mensaje del mandatario sobre la guerra con Irán.
En medio de la escalada del conflicto con Irán, referentes del Partido Demócrata instaron al gabinete del presidente Donald Trump para que evalúe la posibilidad de invocar la Enmienda 25 de la Constitución y apartarlo de su cargo.
El planteo tomó fuerza luego de un mensaje publicado por el mandatario en su red Truth Social durante el domingo de Pascuas, en el que utilizó lenguaje agresivo, lanzó amenazas contra Irán y cerró con la frase "Praise be to Allah" (Alabado sea Alá), lo que generó fuertes críticas y reavivó cuestionamientos sobre su estabilidad.
Ante esto, el senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, escribió en X: "Si yo estuviera en el gabinete de Trump, pasaría Pascuas hablando con abogados constitucionalistas sobre la Enmienda 25. Esto es completamente desquiciado".
En la misma línea, la congresista Melanie Stansbury sostuvo que "es momento de que el Congreso y el gabinete actúen", mientras que otras voces incluso plantearon avanzar con un eventual juicio político si no prospera esa vía.
Qué establece la Enmienda 25, el mecanismo que permitiría remover a Donald Trump
Esta normativa constitucional establece que el vicepresidente y la mayoría del gabinete pueden declarar al presidente incapacitado para ejercer sus funciones.
Sin embargo, no existen indicios de que el vicepresidente JD Vance o funcionarios cercanos a Trump estén dispuestos a impulsar esta medida. Por el contrario, dentro de la administración se mantiene un fuerte respaldo a la conducción del mandatario y a la estrategia en el conflicto con Irán, aclara el medio estadounidense Newsweek.
En este marco, crece la tensión política en Washington, mientras sectores de la oposición insisten en que el comportamiento del presidente podría encuadrarse en las causales previstas por la Enmienda 25.
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