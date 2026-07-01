Qué decía la bandera colgada en el Empire State de Nueva York
Dos personas escalaron la cima del Empire State y desplegaron una gran bandera. El llamativo mensaje a favor de la paz mundial sorprendió a Nueva York.
Este miércoles, un hecho insólito paralizó a la ciudad cuando dos personas encapuchadas lograron escalar hasta la imponente antena del Empire State. Desde las alturas del emblemático rascacielos neoyorquino, a más de 400 metros, los intrépidos manifestantes desplegaron un cartel que rápidamente captó la atención de todo el mundo.
El profundo mensaje de Paz y un final de película
El texto escrito en la extensa pancarta, que motivó el enorme despliegue de seguridad, rezaba en inglés: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz" ("When the power of love beats the love of power, the world knows peace"). Esta frase buscaba enviar un contundente mensaje antibélico a nivel global.
Tras mostrar la bandera, las cámaras de los helicópteros de noticias captaron un momento completamente inesperado. En una de las plataformas superiores del edificio, el hombre se arrodilló para pedirle matrimonio a la mujer, sellando la protesta con un beso romántico antes de que las autoridades policiales procedieran a su inmediata detención.
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