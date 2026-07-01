Qué decía la bandera colgada en el Empire State de Nueva York

"Cuando el poder del amor vence al amor al poder, el mundo conoce la paz" pic.twitter.com/vkxkXAiESr — minutouno (@minutounocom) July 1, 2026

Tras mostrar la bandera, las cámaras de los helicópteros de noticias captaron un momento completamente inesperado. En una de las plataformas superiores del edificio, el hombre se arrodilló para pedirle matrimonio a la mujer, sellando la protesta con un beso romántico antes de que las autoridades policiales procedieran a su inmediata detención.