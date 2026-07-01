Quién es Alessandra Smerilli, la religiosa que León XIV nombró en un alto cargo del Vaticano

Su designación como prefecta es parte de un proceso en el que en los últimos años el Vaticano ha ido incorporando a mujeres en puestos de responsabilidad en la Curia Romana.

De este modo, la religiosa se convertirá en la tercera mujer al frente de un Dicasterio.

Las otras son la monja Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, aunque al igual que Smerilli ejerce su cargo acompañada por un hombre, el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Y la que a partir de noviembre será la prefecta del Dicasterio para la Comunicación, la mexicana Montse Alvarado, la primera mujer laica en dirigir la comunicación vaticana.