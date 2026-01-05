Qué pena podría enfrentar Maduro si es declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos

La fiscal general Pam Bondi aseguró que tanto Maduro como su esposa, Celia Flores, “pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en tribunales estadounidenses”.

maduro y celia flores

La fiscalía sostiene que Maduro utilizó a las instituciones del Estado para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense durante más de dos décadas.

En ese sentido, la Justicia de EE.UU. lo acusa a Maduro de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, delitos con armas y artefactos destructivos y uso de la droga como arma.

La nueva acusación también incluye a “Nicolasito”, hijo de Maduro, al ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, y a un capo narco prófugo.

El documento vincula a Maduro con El Cartel de los Soles, una red delictiva que, según Estados Unidos, articuló con las instituciones del Estado venezolano para traficar cocaína hacia Norteamérica durante más de veinte años.

Además, menciona pactos con el Cartel de Sinaloa y Los Zetas para garantizar protección y pasaportes diplomáticos a traficantes. El magistrado ratificó que la cúpula del poder político en Venezuela obtuvo réditos millonarios mediante esta estructura corporativa.

Los informes oficiales insisten que, bajo gestión de Maduro, se consolidó un sistema de transporte de estupefacientes de escala global. El proceso judicial continuará en los tribunales neoyorquinos.