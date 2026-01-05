Qué pena podría enfrentar Maduro si es declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos
La Justicia norteamericana incluyó a su esposa y su hijo en la acusación por narcotráfico y alianzas con grupos armados.
Nicolás Maduro fue trasladado este lunes al tribunal federal de Nueva York para su primera audiencia ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, dos días después de haber sido capturado en Caracas, Venezuela. En caso de ser declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos, podría enfrentar la pena de muerte.
Maduro fue llevado en helicóptero y luego en vehículos bindados desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hasta el tribunal de Nueva York, donde llegó escoltado por agentes armados.
Tras su captura, el juez federal del distrito sur de Nueva York publicó una acusación ampliada contra el detenido, donde lo señala como el líder de una red criminal internacional, fundamentando así la intervención por parte de Washington.
La legislación federal estadounidense indica que un acusado declarado culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas “como parte de una empresa criminal continua” puede ser condenado con la pena de muerte, de acuerdo con información de la Biblioteca del Congreso citada por el New York Post.
Aunque la ley estadounidense contempla la pena capital, especialistas legales sostienen que el escenario más probable para este tipo de casos sería una condena a prisión perpetua.
La fiscal general Pam Bondi aseguró que tanto Maduro como su esposa, Celia Flores, “pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense en tribunales estadounidenses”.
La fiscalía sostiene que Maduro utilizó a las instituciones del Estado para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense durante más de dos décadas.
En ese sentido, la Justicia de EE.UU. lo acusa a Maduro de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, delitos con armas y artefactos destructivos y uso de la droga como arma.
La nueva acusación también incluye a “Nicolasito”, hijo de Maduro, al ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, y a un capo narco prófugo.
El documento vincula a Maduro con El Cartel de los Soles, una red delictiva que, según Estados Unidos, articuló con las instituciones del Estado venezolano para traficar cocaína hacia Norteamérica durante más de veinte años.
Además, menciona pactos con el Cartel de Sinaloa y Los Zetas para garantizar protección y pasaportes diplomáticos a traficantes. El magistrado ratificó que la cúpula del poder político en Venezuela obtuvo réditos millonarios mediante esta estructura corporativa.
Los informes oficiales insisten que, bajo gestión de Maduro, se consolidó un sistema de transporte de estupefacientes de escala global. El proceso judicial continuará en los tribunales neoyorquinos.
