Qué pensaba el papa Francisco sobre la muerte: "Ojalá al menos la vea venir"

papa francisco miedo a la muerte

“Sé que va a venir”, asumía, al son de un leve movimiento con las manos. “Alguna vez que me pareció que podría haber riesgo, me preparé”, relataba, al mismo tiempo que recordaba una operación riesgosa a la que había tenido que someterse. En ese sentido, continuó: “Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no”. Además, de manera sabia y sin miedo a nada, también destacó: “Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte, el miedo es verla venir”.

Es por eso que el Papa fue consultado sobre los minutos posteriores a la muerte y cómo se los imaginaba él: “Debe haber una luz muy grande, una felicidad muy grande. Un camino muy grande en el camino del encuentro con Dios”. En esa misma línea, el histórico Papa concluyó: “Yo creo que Dios hasta último momento, espera y ayuda”.