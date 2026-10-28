Cancillería confirmó que hay al menos una argentina muerta y un desaparecido por el choque de trenes
El organismo informó sobre el fallecimiento de una mujer argentina y confirmó la búsqueda activa de otro tras el trágico impacto entre dos formaciones en la línea Madrid-Sevilla.
La Cancillería argentina confirmó este miércoles que al menos una ciudadana argentina falleció como consecuencia del brutal accidente ferroviario ocurrido en España, donde dos formaciones colisionaron en la línea que une Madrid con Sevilla, dejando un saldo preliminar de 68 víctimas fatales. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que las tareas de asistencia consular continúan en marcha frente a esta tragedia.
En el mismo informe, las autoridades diplomáticas precisaron que otro ciudadano argentino permanece con paradero desconocido y que varios connacionales resultaron heridos. La Embajada argentina en Madrid y los consulados en territorio español se encuentran en contacto permanente con los familiares de los afectados para brindar el soporte necesario con la reserva correspondiente.
Identificaron a la joven argentina que murió en el choque de trenes en España
Se trata de Ana Martina Conte Grand, una podóloga oriunda de San Juan que residía en Andalucía y viajaba a bordo de una de las formaciones junto a su hermano Zacarías.
Tras el violento impacto entre las formaciones, el hermano de la víctima sobrevivió al siniestro y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud en Toledo para recibir atención médica.
Búsqueda en curso y asistencia consular
El compatriota que continúa desaparecido fue identificado como Agustín Randazzo, de 51 años y residente en España desde 2002, quien viajaba a bordo del tren por motivos laborales. Familiares y allegados difundieron su imagen y datos de contacto para colaborar en la localización ante la falta de precisiones por parte de los centros hospitalarios de la zona de Toledo.
En tanto, los equipos de emergencia locales mantienen operativos en el lugar de la colisión entre los trenes AVE e Iryo, mientras las representaciones consulares argentinas centralizan los pedidos de localización y acompañan a los familiares en los trámites de identificación y asistencia médica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario