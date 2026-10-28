Cancillería confirmó que hay al menos una argentina muerta y un desaparecido por el choque de trenes.

Búsqueda en curso y asistencia consular

El compatriota que continúa desaparecido fue identificado como Agustín Randazzo, de 51 años y residente en España desde 2002, quien viajaba a bordo del tren por motivos laborales. Familiares y allegados difundieron su imagen y datos de contacto para colaborar en la localización ante la falta de precisiones por parte de los centros hospitalarios de la zona de Toledo.