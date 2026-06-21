Tras confirmar su viaje a Perú, crecen las versiones de que el papa León XIV visite la Argentina

Según trascendió, la propuesta fue enviada al Vaticano mediante una carta formal en diciembre del año pasado, aunque hasta el momento no hubo una respuesta oficial por parte de la Santa Sede.

La alternativa ganó fuerza luego de que el Pontífice encabezara encuentros masivos en España, donde reunió a miles de fieles en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y en el Estadio Olímpico de Barcelona.

Desde la Iglesia remarcaron que, en caso de concretarse el viaje, tendrá un carácter estrictamente pastoral: "Los viajes del papa son siempre pastorales, un encuentro del líder de la Iglesia Católica con sus fieles", señalaron fuentes eclesiásticas al descartar interpretaciones políticas o diplomáticas.

milei leon xvi2.jpg Javier Milei y Karina, junto al papa León XIV.

Aunque la organización oficial todavía no comenzó, entre los lugares que aparecen como posibles escalas figuran Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero.

Esta última ciudad tiene un significado especial para la Iglesia argentina, ya que fue reconocida por el papa Francisco como arquidiócesis primada por su relevancia histórica dentro del catolicismo nacional.

Además, no se descarta una actividad en la Patagonia, según pudo saber Noticias Argentinas.

La logística del viaje quedará sujeta a la confirmación oficial del Vaticano. Una vez definida la visita, tendrán un papel clave la Nunciatura Apostólica, la representación diplomática de la Santa Sede en el país, y el Gobierno nacional, que deberá coordinar los aspectos de seguridad y organización por tratarse de la llegada de un jefe de Estado.

La invitación formal para visitar la Argentina fue entregada a León XIV por representantes de la Conferencia Episcopal Argentina durante 2025. A ese gesto se sumó el canciller Pablo Quirno, quien transmitió una invitación del presidente Javier Milei durante un encuentro realizado en febrero.

Tras reunirse con autoridades eclesiásticas, el funcionario había adelantado que existía una "buena noticia" para los argentinos y que sólo restaba definir la fecha. El propio Milei se hizo eco de esas declaraciones y respondió en redes sociales con un breve mensaje: "Se viene", acompañado por emojis de leones.