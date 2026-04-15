Quién es el argentino que está entre las 100 personas más influyentes del mundo

Su perfil combina conocimiento técnico con capacidad de negociación en contextos delicados, una característica que lo llevó a ganar reconocimiento en el ámbito global. Incluso, en los últimos años su nombre comenzó a sonar como posible candidato a ocupar la secretaría general de la ONU, lo que refleja su nivel de proyección.

Aunque su figura no suele estar en el centro de la escena local, su inclusión en la lista de TIME vuelve a poner en foco a un argentino que hoy se mueve en uno de los tableros más complejos del mundo: el de la seguridad nuclear y la diplomacia internacional.