Quién es el argentino que está entre las 100 personas más influyentes del mundo
Lidera el Organismo Internacional de Energía Atómica y cumple un rol clave en la seguridad nuclear global. Enterate quién es.
La Revista Time publicó su tradicional lista de las 100 personalidades más influyentes del año y, en esta edición, incluyó a un solo argentino con fuerte peso en la escena internacional. Se trata de Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien fue destacado por su rol en la supervisión del uso de la energía nuclear y su capacidad de mediación en conflictos globales.
El diplomático argentino ocupa ese cargo desde 2019 y fue ratificado en su puesto, consolidándose como una figura clave dentro del sistema de Naciones Unidas. Su trabajo lo ubica en el centro de algunos de los temas más sensibles de la agenda internacional, como la seguridad nuclear y la no proliferación de armas.
En los últimos años, su intervención fue determinante en escenarios de alta tensión. Uno de los casos más relevantes fue su participación en la crisis en torno a la central nuclear de Zaporiyia, en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde impulsó inspecciones internacionales para reducir riesgos.
Además, el OIEA cumple un rol central en el monitoreo de programas nucleares de distintos países, incluyendo negociaciones complejas como las vinculadas a Irán, lo que exige una constante articulación diplomática entre potencias con intereses contrapuestos.
Antes de llegar a ese cargo, Grossi desarrolló una extensa carrera en el servicio exterior argentino y en organismos internacionales. Fue representante ante entidades con sede en Viena, embajador en Austria y también ocupó posiciones técnicas vinculadas al desarme y la seguridad internacional.
Su perfil combina conocimiento técnico con capacidad de negociación en contextos delicados, una característica que lo llevó a ganar reconocimiento en el ámbito global. Incluso, en los últimos años su nombre comenzó a sonar como posible candidato a ocupar la secretaría general de la ONU, lo que refleja su nivel de proyección.
Aunque su figura no suele estar en el centro de la escena local, su inclusión en la lista de TIME vuelve a poner en foco a un argentino que hoy se mueve en uno de los tableros más complejos del mundo: el de la seguridad nuclear y la diplomacia internacional.
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