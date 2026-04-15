El polémico video de Irán hecho con IA en el que Jesús ataca a Donald Trump
Hecho con inteligencia artificial, responde a una foto que publicó el presidente de Estados Unidos y después borró.
Irán difundió un escandaloso video generado con inteligencia artificial (IA) en el que Jesús mata a Donad Trump y luego lo lanza hacia el infierno. La publicación llegó desde la embajada en Tayikistán como respuesta a una polémica foto que había publicado el presidente de Estados Unidos.
Todo comenzó cuando Trump compartió una imagen creada con inteligencia artificial en la red social Truth Social en la que aparecía con una estética religiosa, vestido con una túnica blanca y roja, y realizando un gesto similar al de sanación, en una escena que recordaba representaciones tradicionales de Jesús.
La publicación generó una fuerte reacción de rechazo, incluso entre sectores conservadores. Referentes del ámbito cristiano cuestionaron el contenido al considerarlo ofensivo y lo describieron como una “blasfemia indignante”, mientras que otros advirtieron que ese tipo de representaciones podrían impactar negativamente en su vínculo con el electorado evangélico. Las críticas también se vieron potenciadas por el contexto de los cruces entre Trump y el papa León XIV.
En medio de ese escenario, la respuesta desde Irán no tardó en llegar. La embajada iraní en Tayikistán difundió un escandaloso video, también realizado con inteligencia artificial, en el que una representación de Jesús aparece emboscando a Trump por detrás para luego golpearlo con una violencia desmedida y lanzarlo hacia el infierno.
El contenido se viralizó rápidamente en redes sociales y fue replicado por distintas cuentas vinculadas a la diplomacia iraní.
No fue la única reacción desde Teherán. Otras sedes diplomáticas, como la embajada en Sudáfrica, también se sumaron a la polémica con publicaciones irónicas que hacían referencia al caso de Jeffrey Epstein.
Frente a la creciente repercusión y las críticas recibidas, Trump optó por eliminar la imagen original. Si bien reconoció haberla compartido, negó que su intención fuera religiosa y aseguró que la representación apuntaba a mostrarlo como un médico.
Giorgia Meloni apoyó al papa León XIV y Donald Trump se la cobró: "Creí que era valiente"
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, después de que ella apoyara públicamente al papa León XIV en sus declaraciones contra la guerra que Washington mantiene en Irán.
"Giorgia Meloni no quiere ayudarnos en la guerra, estoy impactado", convino Donald Trump al medio italiano Corriere della Sera, donde también intentó provocar al público con un "¿le gusta a la gente que su presidente no haga nada para conseguir petróleo?".
"¿Le gusta a ella? No me lo puedo imaginar. Estoy impactado. Creía que era valiente, pero me equivoqué", añadió Trump en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias ANSA.
Hasta esta semana, Italia se había mostrado alineada con los Estados Unidos, aunque Georgia Meloni aclaró que no se uniría a las agresiones de Washington mantiene desde febrero contra Irán.
El round más reciente fueron los posteos estrambóticos, mesiánicos y blasfemos que Donald Trump publicó en su perfil de Truth Social donde se mostraba a él mismo como el Salvador y llamaba "débil" al papa León XIV y "terrible para la política exterior" por pedir por la paz.
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