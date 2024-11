Quién gana las elecciones de Estados Unidos: las últimas encuestas a horas del "Súper martes"

En el último domingo de campaña, el panorama se presentaba como impredecible para Donald Trump y Kamala Harris. Las últimas encuestas advierten sobre varios empates técnicos en estados clave como Pensilvania y Michigan, donde ambos candados han estado durante la jornada con el electorado.

Según los sondeos, la demócrata tiene un mejor desempeño entre votantes latinos y afroamericanos, pero los números indican una incertidumbre total de cara a este martes.

Los informes de la NBC daban un empate técnico; mientras que la ABC marcaba una leve ventaja para Kamala Harris. Al mismo tiempo, las encuestas del New York Times daban dos empates técnicos en dos territorios claves: Pensilvania en 48 puntos, y Michigan, en Michigan, de acuerdo con France 24.

Embed - Steve Kornacki breaks down final NBC News poll: Harris and Trump neck and neck before Election Day