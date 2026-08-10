Comunicado de la Cancillería Argentina sobre el terremoto en Colombia: solidaridad y teléfono para pedir ayuda

El comunicado oficial de Cancillería y los contactos de emergencia

A través de sus redes sociales, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, transmitió la postura del Estado frente a la grave emergencia natural. "Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas", indicó el funcionario.