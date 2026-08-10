Comunicado de la Cancillería Argentina sobre el terremoto en Colombia: solidaridad y teléfono para pedir ayuda
El Gobierno, mediante la Cancillería Argentina, ofreció asistencia tras el fuerte terremoto. Por el momento no se registraron víctimas nacionales.
Tras el devastador terremoto que sacudió al territorio colombiano, la Cancillería Argentina emitió un comunicado oficial para solidarizarse con las familias de todas las víctimas. A través del secretario Pablo Quirno, el Gobierno nacional se puso a entera disposición y confirmó que están monitoreando la situación de nuestros compatriotas.
El comunicado oficial de Cancillería y los contactos de emergencia
A través de sus redes sociales, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, transmitió la postura del Estado frente a la grave emergencia natural. "Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas", indicó el funcionario.
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En la misma línea, el representante nacional confirmó que ya se encuentran en contacto permanente con las autoridades de aquel país y que les han transmitido la absoluta disposición de la Argentina para "brindar la asistencia que resulte necesaria".
Respecto a la situación de los compatriotas que se encuentran en el exterior, desde el Gobierno llevaron gran tranquilidad al informar que mantienen comunicación constante con la representación consular. Según el último reporte oficial, "hasta el momento no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas" provocadas por los masivos derrumbes.
Para todos aquellos ciudadanos argentinos en Colombia que requieran algún tipo de ayuda o asistencia frente a la crisis desatada, las autoridades diplomáticas pusieron a disposición las siguientes vías de comunicación directa:
- Teléfono fijo: +57 601 288 0900
- Celular de emergencia: +57 316 875 9292
- Correo electrónico: [email protected]
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